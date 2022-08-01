Об этом в комментарии Еспресо заявил директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины.

"Этот отопительный сезон будет самым сложным не только в истории Украины, но похоже, что он будет самым сложным в послевоенной истории Европы, - говорит Святослав Павлюк. - С одной стороны у нас есть дефицит газа, с другой - эмбарго на поставку угля из России. Есть проблемы с рынком электроэнергии, который сильно зависит от рынка газа и угля. Есть проблемы в Европейском Союзе с процессом закрытия нескольких атомных станций в Германии и Франции.То есть у нас есть дефицит газа, дефицит угля, дефицит электрической энергии, это все вместе накладывается. Ну и, очевидно, есть на нашей территории война".

Впрочем, как отмечает эксперт, если энергетический кризис в ЕС – это, прежде всего, проблема высоких цен на энергоносители, а значит, и рост тарифов для населения, то в Украине угрозы значительно серьезнее. Ведь из-за боевых действий в Украине значительно усложнена логистика, частично захвачены газодобывающие предприятия.

"Одной из самых больших угроз отопительного сезона является то, что россияне могут атаковать объекты энергетической инфраструктуры, ставя города на грань выживания", – говорит Святослав Павлюк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb