Этот октябрь будет символичным и решающим, - политолог-международник Воля
Владимир Воля, политолог-международник, считает, что Путин устроит спектакль вроде Карибского кризиса, от начала которого прошло ровно 60 лет
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"14 октября 1962 года начался Карибский кризис, соответственно, в этом году будет 60 лет. Поэтому, я не исключаю, что Путин устроит спектакль вроде Карибского кризиса с угрозами не только тактическим ядерным оружием, но и стратегическим. Этот октябрь будет очень символичным и решающим, как Карибский кризис, зафиксировавший доминирование Москвы в половине мира", - отметил политолог-международник.
Владимир Воля подчеркнул, что на этот раз Москва похоронит имперские амбиции России и сегодня для ядерных государств будет неважно мнение всех членов НАТО, что они там думают по поводу торговли с Путиным, а здесь будет решающей позиция самих ядерных государств.
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