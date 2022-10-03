Этот октябрь будет символичным и решающим, - политолог-международник Воля

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"14 октября 1962 года начался Карибский кризис, соответственно, в этом году будет 60 лет. Поэтому, я не исключаю, что Путин устроит спектакль вроде Карибского кризиса с угрозами не только тактическим ядерным оружием, но и стратегическим. Этот октябрь будет очень символичным и решающим, как Карибский кризис, зафиксировавший доминирование Москвы в половине мира", - отметил политолог-международник.



Владимир Воля подчеркнул, что на этот раз Москва похоронит имперские амбиции России и сегодня для ядерных государств будет неважно мнение всех членов НАТО, что они там думают по поводу торговли с Путиным, а здесь будет решающей позиция самих ядерных государств.

29 сентября Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что в случае применения Россией тактического ядерного оружия против Украины реакция мира будет "абсолютно радикальной"

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