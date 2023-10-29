"Этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины": Зеленский анонсировал новые встречи

Об этом он сказал во время обращения.

"Уже готовимся к важным шагам, запланированным на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины", - сказал президент.

По словам Зеленского, планируются новые оборонные пакеты, развитие отношений Украины с Европейским Союзом.

"Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной", – добавил лидер государства.