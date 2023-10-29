"Этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины": Зеленский анонсировал новые встречи
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 29 октября, заявил, что Украина готовится к важным шагам, запланированным на первые недели ноября. А следующий месяц и декабрь должны стать весомыми для нашего государства.
Об этом он сказал во время обращения.
"Уже готовимся к важным шагам, запланированным на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины", - сказал президент.
По словам Зеленского, планируются новые оборонные пакеты, развитие отношений Украины с Европейским Союзом.
"Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной", – добавил лидер государства.
- Вчера Зеленский заявил, что украинская Формула мира становится глобальной: почти 70 мировых субъектов уже присоединились к процессам по ней.
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