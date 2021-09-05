"Этот непродуманный шаг приведет к катастрофе". По решению Шкарлета резко сокращают преподавателей в вузах

Такие сообщения поступают из Одессы и Харькова, передает Еспресо.TV.



Ситуацию с одесскими вузами подробно описывает местная интернет-газета Думская.net .



Как отмечается, хуже всего положение дел в Одесском национальном университете имени Мечникова - ведущем высшем учебном заведении юга Украины, которому существенно уменьшили объем государственного заказа.



Проблему одесских вузов обсуждали на внеочередном заседании Совета ректоров учреждений высшего образования Одесского региона, рассказал председатель этой организации, руководитель Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.



По его словам, трудности в вузах возникли после 13 августа, когда министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ "О распределении расходов потребления государственного бюджета между вузами для подготовки соискателей высшего образования на условиях государственного заказа в 2021 году".



Соответственно за четыре месяца до завершения финансового года расходы на заработную плату работников и оплату коммунальных услуг десяти одесским вузам внезапно уменьшили более чем на 104 млн грн.



"Этот непродуманный шаг министерства должен привести к катастрофическим последствиям в деятельности вузов, поскольку объемы финансирования в эти месяцы по некоторым учебным заведениям уменьшились почти на 40% от утвержденных в феврале 2021 года тем же министерством. Фактически в начале нового учебного года администрация учреждений высшего образования поставлена перед фактом существенного сокращения фонда оплаты труда и коммунальных услуг. То есть, сотни преподавателей Одесской области должны быть внезапно, с нарушением действующего законодательства, уволены, что может привести к социальному взрыву. Кроме того, вносится беспорядок в организацию образовательного процесса", - отметил ректор.



Кроме того, по его словам, фактический отказ Министерства образования финансировать содержание имущества государственных вузов в осенне-зимний период, при том что тарифы на коммунальные услуги растут, заставит ректоров закрыть учебные корпуса и студенческие общежития уже в середине учебного семестра, распустив учеников по домам.



"Последовательные удары (вымывание человеческого капитала вследствие негативного влияния методики так называемого широкого конкурса при распределении государственного заказа на подготовку специалистов, уменьшение государственного финансирования), которые наносятся в течение последних лет региональной высшем образовании в Украине, неизбежно ведут его к глубокому кризису", - отмечается в заявлении Совета ректоров Одесской области.



Руководители одесских вузов обратились в министерство с требованием немедленно пересмотреть показатели финансирования высших учебных заведений и финансово обеспечить организованное начало учебного года.



Подобное имеет место и в Харькове, где под сокращение попали преподаватели Харьковского национального университета имени Василия Каразина, о чем они сами пишут в соцсетях.



Аргументация - нехватка 200 млн грн на зарплаты.

















Харьковчане называют такое решение "преступлением". Тем более, что речь идет о передовом интеллектуальном и профессиональном форпосте украинского образования и науки на переднем крае противодействия влиянию "русского мира".



При этом, напомним, команда Зеленского готова выделить огромные суммы на создание Президентского универистета, зарплаты в котором, по утверждению Шкарлета, равны $4 тыс.



Следует отметить, что правительственная команда "Слуги народа" считает необходимым существенно сократить и учителей средних общеобразовательных школ.



"У нас учителей на 36 тысяч больше, чем нужно", - заявил 22 июля 2021 года заместитель министра финансов Роман Ермоличев в интервью Главкому.



Напомним, во время последних президентских выборов штаб Владимира Зеленского говорил не о предстоящих сокращениях, а о неслыханном поднятии зарплат учителей. Давид Арахамия, который сейчас возглавляет парламентскую фракцию партии "Слуга народа", обещал педагогам ставки по 4 тыс. евро в месяц.





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