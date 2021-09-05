Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "Этот непродуманный шаг приведет к катастрофе". По решению Шкарлета резко сокращают преподавателей в вузах

"Этот непродуманный шаг приведет к катастрофе". По решению Шкарлета резко сокращают преподавателей в вузах

5 сентября, 2021 воскресенье
21:58
Общество

В начале нового учебного года в высших учебных заведениях разных украинских городов большое количество преподавателей и сотрудников увольняют или переводят на полставки

Такие сообщения поступают из Одессы и Харькова, передает Еспресо.TV.

Ситуацию с одесскими вузами подробно описывает местная интернет-газета Думская.net .

Как отмечается, хуже всего положение дел в Одесском национальном университете имени Мечникова - ведущем высшем учебном заведении юга Украины, которому существенно уменьшили объем государственного заказа.

Проблему одесских вузов обсуждали на внеочередном заседании Совета ректоров учреждений высшего образования Одесского региона, рассказал председатель этой организации, руководитель Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

По его словам, трудности в вузах возникли после 13 августа, когда министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ "О распределении расходов потребления государственного бюджета между вузами для подготовки соискателей высшего образования на условиях государственного заказа в 2021 году".

Соответственно за четыре месяца до завершения финансового года расходы на заработную плату работников и оплату коммунальных услуг десяти одесским вузам внезапно уменьшили более чем на 104 млн грн.

"Этот непродуманный шаг министерства должен привести к катастрофическим последствиям в деятельности вузов, поскольку объемы финансирования в эти месяцы по некоторым учебным заведениям уменьшились почти на 40% от утвержденных в феврале 2021 года тем же министерством. Фактически в начале нового учебного года администрация учреждений высшего образования поставлена перед фактом существенного сокращения фонда оплаты труда и коммунальных услуг. То есть, сотни преподавателей Одесской области должны быть внезапно, с нарушением действующего законодательства, уволены, что может привести к социальному взрыву. Кроме того, вносится беспорядок в организацию образовательного процесса", - отметил ректор.

Кроме того, по его словам, фактический отказ Министерства образования финансировать содержание имущества государственных вузов в осенне-зимний период, при том что тарифы на коммунальные услуги растут, заставит ректоров закрыть учебные корпуса и студенческие общежития уже в середине учебного семестра, распустив учеников по домам.

"Последовательные удары (вымывание человеческого капитала вследствие негативного влияния методики так называемого широкого конкурса при распределении государственного заказа на подготовку специалистов, уменьшение государственного финансирования), которые наносятся в течение последних лет региональной высшем образовании в Украине, неизбежно ведут его к глубокому кризису", - отмечается в заявлении Совета ректоров Одесской области.

Руководители одесских вузов обратились в министерство с требованием немедленно пересмотреть показатели финансирования высших учебных заведений и финансово обеспечить организованное начало учебного года.

Подобное имеет место и в Харькове, где под сокращение попали преподаватели Харьковского национального университета имени Василия Каразина, о чем они сами пишут в соцсетях.

Аргументация - нехватка 200 млн грн на зарплаты.








Харьковчане называют такое решение "преступлением". Тем более, что речь идет о передовом интеллектуальном и профессиональном форпосте украинского образования и науки на переднем крае противодействия влиянию "русского мира".

При этом, напомним, команда Зеленского готова выделить огромные суммы на создание Президентского универистета, зарплаты в котором, по утверждению Шкарлета, равны $4 тыс.

Следует отметить, что правительственная команда "Слуги народа" считает необходимым существенно сократить и учителей средних общеобразовательных школ.

"У нас учителей на 36 тысяч больше, чем нужно", - заявил 22 июля 2021 года заместитель министра финансов Роман Ермоличев в интервью Главкому.

Напомним, во время последних президентских выборов штаб Владимира Зеленского говорил не о предстоящих сокращениях, а о неслыханном поднятии зарплат учителей. Давид Арахамия, который сейчас возглавляет парламентскую фракцию партии "Слуга народа", обещал педагогам ставки по 4 тыс. евро в месяц.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Наука
Одесса
педагоги
новости Одессы
новости Харькова
Сергей Шкарлет
Читайте также:
Цветов Игорь
4 сентября, 2021 суббота
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет перед заключительным днем Игр в Токио
Анна Стеценко
3 сентября, 2021 пятница
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
4 сентября, 2021 суббота
После псевдовыборов в Думу Путин попадет в положение Лукашенко, - журналист
Киев
+13
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.82
    Покупка 26.82
    Продажа 27.06
  • EUR
    Покупка 31.73
    Продажа 32.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
5 сентября
22:49
ЧМ-2022: Матч Бразилия - Аргентина сорвали на 7-й минуте из-за попытки полиции задержать футболистов за нарушение карантина
22:28
вакцинация
В США начнут делать третью прививку от COVID-19
22:15
Украинский клуб одержал первую победу в хоккейной Лиге чемпионов
21:37
Байден Зеленский
Не сомневаюсь, что президент Байден приедет в Киев, - Кулеба
21:20
Украина победила Португалию на ЧЕ по волейболу
20:48
Под Киевом водитель Mercedes заснул за рулем и столкнулся с патрульным авто полиции
20:32
Свитолина победила экс-першувую ракетку мира и вышла в четвертьфинал US Open
20:14
На Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе, есть пострадавшие
19:54
В NASA обнародовали кадры 13-го полета вертолета Ingenuity на Марсе
19:36
Украинский бизнес за день собрал 20 млн грн на восстановление костела Святого Николая в Киеве
19:20
Ангела Меркель
Меркель заявила о готовности ЕС взаимодействовать с талибами
18:51
Формула-1: Ферстаппен отобрал у Хэмилтона лидерство в общем зачете ЧМ
18:30
В СБУ подтвердили, что на горячую линию поступило сообщение с угрозами первым лицам государства
18:16
Сборную Украины перед матчем с Чехией покинули сразу 8 футболистов
17:55
5 сентября на фронте не зафиксировано ни одного обстрела
17:28
Лопес передумал давать реванш Ломаченко
17:09
Переворот в Гвинее: Военные заявили об аресте президента страны
16:51
Задержанному оккупантами заместителю председателя Меджлиса Джелялову грозит 15 лет тюрьмы, - Чубаров
16:33
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать "бабье лето"
16:15
ЧМ-2022: Петраков рассказал о конфликте с лидером сборной Украины
15:55
В Гвинее произошлоа попытка государственного переворота, - СМИ
15:31
В Германии афганец набросился с ножом на людей в парке
15:14
Паралимпиада-2020: Как выглядит итоговый медальный зачет Игр в Токио
14:51
Черногорцы выступили против навязанного им из Сербии митрополита. В Цетине установлены баррикады, идут беспорядки
14:22
Глава талибов Барадар согласился на инклюзивное правительство
14:00
На время празднования Рош га-Шана в Умани установили контрольно-пропускные пункты
13:36
На 7-ю годовщину подписания Минских соглашений США призвали Россию вывести свои войска из Украины
13:15
Заключенные колонии на Дальнем Востоке устроили мятеж. Есть погибшие
13:00
Лукашенко - пятый пакет санкций, народу - помощь. На форуме министров иностранных дел ЕС в Бледе Беларусь представляла Тихановська
12:43
Парк в оккупированной Гаспре пойдет под застройку
12:20
Христо Грозев рассказал о следе ФСБ в деле Виталия Шишова
12:00
В Коростене прошел ежегодный День деруна
11:30
Этот день в истории: большевики приняли постановление "О красном терроре"
11:14
"Музыка - это оружие". Культового минского диджея "Папу Бо" закрыли в СИЗО за "наркотики" и "экстремизм"
10:55
США передали Украине лекарства от коронавируса на $ 20 млн
10:29
Семьи Небесной Сотни требуют немедленно уволить и наказать скандальную судью Волкову
10:10
Кличко выступил на предвыборном съезде немецких правых
09:51
Эксклюзив
Путин потерял интерес к Зеленскому. Встреча с президентом Украины является унижением для агрессора, - Портников
09:37
На Донбассе россияне палят из гранатометов, тяжело ранен украинский воин
09:13
Эксклюзив
Операция Путина по навязыванию Украине и миру Минских договоренностей провалилась. Байден на это не пошел, - Пионтковский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV