Нынешнее заявление инвестора и изобретателя, миллиардера и основателя компаний Tesla и SpaceX об отказе финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине не стало для меня неожиданностью. Да, конечно, это неприятно, возможно даже затратно для нас. Но это гораздо лучший вариант, чем принимать "данайские дары", а затем ожидать отвратительного "основания".

Маск – хайпер и "продавец воздуха". То, что он попытался заработать себе дополнительные баллы, поддержав Украину, означает не его приверженность Украине, а лишь хорошую "тему" для хайпа.

Люди вроде Маска никогда не заботятся о собственной репутации. Этот институт для них – интеллигентская глупость, фата моргана, мираж. Выгода, — вот чем руководствуется Маск, потому что выгода – реальная, почти тактильная, ощутимая.

Беда лишь в том, что "продавцы воздуха" любят играть в политику. И это часто сбивает с толку окружающую среду, но, к счастью, ставит подножки самим хайперам.

Недавние миротворческие заявления Илона Маска были стыдом и, мягко говоря, свидетельством некомпетентности. Но, что хуже, когда наружу, как шило из мешка, начали вылезать детали, предприниматель даже не пробовал огрызаться. Ибо, согласитесь, кто отрицает факт, что у китайцев достаточно рычагов, чтобы "привести в себя" даже самого богатого человека мира. В Шанхае, например, компания миллиардера по производству электроавтомобилей Tesla имеет свой завод.

Были подозрения, что Маск начал вдруг "миротворить" по просьбе именно китайских "товарищей", и эти подозрения укрепились, когда из его Twitter вылетело предложение "разделить Тайвань".

Впрочем, просили Маска, как выяснилось, не только из Пекина. Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что владелец Tesla и SpaceX рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины. Маск "отморозился", ожидаемо. Хотя, по-моему, Иен Бреммер дорожит собственной репутацией гораздо больше, и не бросал бы слова на ветер. Для него этот институт важен.

Нынешнее заявление инвестора, кроме бизнесового, содержит еще и дипломатическую составляющую. Сначала он убеждает, что предостерег от банкротства спутников связи на низкой орбите, потому что такова была судьба каждой компании, которая пыталась это сделать раньше. Но, — я думаю, это самое важное, — Маск вспомнил "совет" посла Украины в Германии Андрея Мельника. После скандала с "миротворчеством" посол написал миллиардеру: "Да пошел ты – это мой очень дипломатический ответ".

Хайпер воспринял это болезненно, потому что вряд ли для людей такого типа присуще чувство вины, а следовательно, и юмора.

Что ж, украинцам следует иметь в виду прецедент Маска. Конечно, на войне хочет зарабатывать (и хайпом и реальные деньги) не только он. Поэтому поблагодарим Маску и за "старлинки", купленные правительством США, и за хороший урок.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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