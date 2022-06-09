Порошенко отметил, что это была его первая поездка за границу после начала широкомасштабного вторжения России, ведь в июне состоятся важные для Украины события, связанные с членством в ЕС и НАТО.

"Это мой первый такой визит за 105 дней войны. Пятнадцать недель украинцы с оружием в руках защищают суверенитет Украины и европейскую безопасность. Все эти дни я оставался здесь, и вот с этой же позиции российские войска были на расстоянии менее 5 километров. Мы находились под постоянными обстрелами российскими крылатыми ракетами и подвергались постоянным российским бомбардировкам. Сейчас статистика говорит, что против Украины было запущено 2600 ракет с начала войны", - напомнил Порошенко.

"И вот сейчас я посетил Европу. Почему именно сейчас? Потому что речь идет о чрезвычайно важном месяце для Украины. Поскольку 23 июня состоится заседание Европейского Совета, во время которого должно быть одобрено историческое решение для Украины по предоставлению статуса кандидата на будущее членство в ЕС", – отметил Порошенко.

Он отметил, что гордится тем, что как президент Украины обеспечил внесение в свое время изменений в Конституцию Украины, которые сделали для нашей внешней политики обязывающим задание достижения полного членства Украины в ЕС и НАТО. И отметил, что в Украине сегодня европейскую интеграцию поддерживают более 80% населения.

"Европейская народная партия проголосовала единогласно в поддержку заявки Украины о статусе кандидата. Глава нашей политической семьи, Манфред Вебер, голосовал об этом и в Европейском парламенте, который вчера одобрил историческое решение по предоставлению Украине этого статуса. Так же как это сделала конференция президентов Европарламента" , – отметил пятый президент.

Он добавил, что 28-29 июня в Мадриде пройдет исторический саммит НАТО.

"Украина продемонстрировала мужество и удивила весь мир благодаря своим Вооруженным силам, нашему единству, солидарности всего мира, и остановила российские войска. Именно поэтому предоставление Украине Плана действий по членству, в качестве мощного стимула для реформ и соответствующих изменений, для НАТО - иметь рядом украинские Вооруженные силы, было бы чрезвычайным и важным решение для саммита НАТО", - резюмировал Порошенко.