English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Этот июнь крайне важен для Украины, мы боремся за статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО, – Порошенко в эфире GBNews

Этот июнь крайне важен для Украины, мы боремся за статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО, – Порошенко в эфире GBNews

9 июня, 2022 четверг
20:17
Общество

Петр Порошенко в эфире британского телеканала GBNews рассказал об итогах конгресса Европейской народной партии в Роттердаме, в котором он участвовал

Порошенко отметил, что это была его первая поездка за границу после начала широкомасштабного вторжения России, ведь в июне состоятся важные для Украины события, связанные с членством в ЕС и НАТО.

"Это мой первый такой визит за 105 дней войны. Пятнадцать недель украинцы с оружием в руках защищают суверенитет Украины и европейскую безопасность. Все эти дни я оставался здесь, и вот с этой же позиции российские войска были на расстоянии менее 5 километров. Мы находились под постоянными обстрелами российскими крылатыми ракетами и подвергались постоянным российским бомбардировкам. Сейчас статистика говорит, что против Украины было запущено 2600 ракет с начала войны", - напомнил Порошенко.

"И вот сейчас я посетил Европу. Почему именно сейчас? Потому что речь идет о чрезвычайно важном месяце для Украины. Поскольку 23 июня состоится заседание Европейского Совета, во время которого должно быть одобрено историческое решение для Украины по предоставлению статуса кандидата на будущее членство в ЕС", – отметил Порошенко.

Он отметил, что гордится тем, что как президент Украины обеспечил внесение в свое время изменений в Конституцию Украины, которые сделали для нашей внешней политики обязывающим задание достижения полного членства Украины в ЕС и НАТО. И отметил, что в Украине сегодня европейскую интеграцию поддерживают более 80% населения.

"Европейская народная партия проголосовала единогласно в поддержку заявки Украины о статусе кандидата. Глава нашей политической семьи, Манфред Вебер, голосовал об этом и в Европейском парламенте, который вчера одобрил историческое решение по предоставлению Украине этого статуса. Так же как это сделала конференция президентов Европарламента" , – отметил пятый президент.

Он добавил, что 28-29 июня в Мадриде пройдет исторический саммит НАТО.

"Украина продемонстрировала мужество и удивила весь мир благодаря своим Вооруженным силам, нашему единству, солидарности всего мира, и остановила российские войска. Именно поэтому предоставление Украине Плана действий по членству, в качестве мощного стимула для реформ и соответствующих изменений, для НАТО - иметь рядом украинские Вооруженные силы, было бы чрезвычайным и важным решение для саммита НАТО", - резюмировал Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Москва_Кремль
8 июня, 2022 среда
Помощник Путина рассказал о планах расширения РФ до границ Российской империи
Андрій Ярмоленко (праворуч)
6 июня, 2022 понедельник
Момент однозначен: Арбитр ФИФА прокомментировал пенальти, который судья не назначил в ворота Уэльса
Європарламент
7 июня, 2022 вторник
Европарламент не нашел оснований для размораживания процесса вступления Турции в ЕС
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.03
    Покупка 34.03
    Продажа 34.96
  • EUR
    Покупка 36
    Продажа 37.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
9 июня
21:32
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Французские журналисты провели расследование, почему Путин во время зарубежных визитов ходит в туалет "с чемоданчиком"
21:28
Украина получит ссуду $1,49 млрд от Всемирного банка на зарплаты бюджетникам
21:01
В Сумской области самолет ВСУ сбил вражескую ракету
20:54
Российские авиакомпании, чтобы избежать санкции, могут перебраться в Турцию, - Bloomberg
20:25
цены продукти
В мае в Украине больше всего подорожали фрукты и рис, подешевели – яйца, сахар, мясо и лекарства, - Госстат
20:14
Эксклюзив
Израиль не даст Украине "Железный купол". Израильтяне не будут портить отношения с Россией, - эксперт Семиволос
20:11
Россияне мощно обстреливают Лисичанск, опасно находиться даже в укрытиях, - Гайдай
19:45
Еврокомиссия готова профинансировать 200 украинских стартапов, - Bloomberg
19:36
На фото защитник Украины
Силы обороны накрыли огнем военных и технику рашистов на границе Харьковщины и Донетчины, - Генштаб
19:33
Профессии для украинских детей будет помогать выбирать искусственный интеллект, - МОН
19:31
Эксклюзив
Два диктатора легко договорятся: Путин отдает Эрдогану Сирию, а президент Турции обеспечивает интересы кремля, - общественный деятель Невзлин
19:28
В Гвинейском заливе пираты напали контейнеровоз
После 24 февраля контейнерный импорт в Россию упал на 60%, - Bloomberg
19:19
В Беларуси активизировали формирование "народного ополчения", – Генштаб
18:48
Лиз Трасс
МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР" воевавшим в Украине добровольцам
18:46
Проверял автомобили и украинцев на выезде из Мариуполя. Экс-полицейского из Донецкой области подозревают в сотрудничестве с оккупантами
18:19
Герои Украины: Василий Боечко, бывший учитель истории, не дал врагу пробиться к Киеву, чтобы окружить столицу
18:15
Обновлено
Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина, Пескова, Мишустина и других: в списке более 260 россиян
18:14
Эксклюзив
Роман Абрамович
Абрамович на переговорах Украины и России помогал Путину тянуть время для наращивания сил, - общественный деятель Невзлин
18:12
Ольга Стефанишина
Против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС высказались три страны, - Стефанишина
18:10
Харьковский университет занял наивысшую позицию среди украинских вузов в международном рейтинге
17:58
Литовская почта выпустила марку с беспилотником Bayraktar TB2
17:55
"Подарок" оккупанту. В Латвии готовят законодательство для конфискации в стране имущества России и Белоруссии
17:50
Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов Киев – Васильков-2
17:40
Эксклюзив
Украина в 2014 году прикрыла страны Балтии: РФ планировала спецоперацию против Эстонии, - дипломат Чалый
17:39
Террористы "ДНР" "приговорили" к смертной казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ
17:39
В России очень напряженная ситуация с чаем и кофе
17:36
Финляндия готовится к тому, что Россия попытается устроить искусственный кризис на границе, - общественный вещатель Yle
17:21
Эксклюзив
Мир должен оказывать давление на Россию и делать все, чтобы Украина победила, - канадский политик Бейкер
17:16
В Еврокомиссии пригрозили Венгрии судом из-за дискриминационных цен на топливо для иностранных авто, - Reuters
17:07
Пробел в санкциях. Российские пропагандисты продолжают ТВ-вещание в Европе с помощью французского оператора
17:01
На острове недалеко от Англии нашли останки наибольшего в Европе динозавра-хищника
17:00
Анджей Дуда
В Германии хотят и дальше вести бизнес с Россией, - Дуда
16:58
У Путина готовятся объединить временно оккупированные территории Украины в один "федеральный округ", - Медуза
16:58
Из-за войны из Украины навсегда могут эмигрировать до 5 миллионов человек, – Элла Либанова
16:56
Эксклюзив
В переговорах по обмену защитников Азовстали участвуют Путин, Эрдоган, Абрамович и Зеленский, - общественный деятель Невзлин
16:53
Эксклюзив
Путин заставляет Лукашенко ударить по Украине, чтобы отвлечь ВСУ на севере, - военный аналитик Самусь
16:43
Рашистам не удается провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях, - Минобороны
16:38
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Украинские военнопленные станут частью предвыборной кампании в России, - советник министра МВД Денисенко
16:22
В Одесской области есть угроза проникновения диверсантов через устье Дуная, - спикер ОВА
16:22
Эксклюзив
Россияне накапливают силы под Изюмом, чтобы попытаться окружить войска ВСУ в Северодонецке, - командир спецподразделения "Азова"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV