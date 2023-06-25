Этот год станет переломным в войне, - Резников
Министр обороны Алексей Резников уверен в победе Украины и считает, что нынешний год станет переломным в войне с Россией
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News.
"Я чувствую, что мы победим в этой войне, поскольку мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным", – заявил он.
Министр также добавил, что текущее контрнаступление ВСУ не является главным наступлением – это лишь "подготовительная операция", поскольку россияне построили "очень сильные оборонительные рубежи".
Резников отметил, что предварительные прогнозы по наступлению были "завышенными" и Украина очень осторожно относится к тому, чтобы не ставить своих бойцов под опасность.
Он добавил, что ВСУ пытается спасти жизнь своих военных, в отличие от российского подхода к использованию своих войск в качестве "мясорубки".
Резников выразил свои надежды, что когда контрнаступление полностью начнется, оно будет успешным.
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