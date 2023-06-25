Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News.

"Я чувствую, что мы победим в этой войне, поскольку мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным", – заявил он.

Министр также добавил, что текущее контрнаступление ВСУ не является главным наступлением – это лишь "подготовительная операция", поскольку россияне построили "очень сильные оборонительные рубежи".

Резников отметил, что предварительные прогнозы по наступлению были "завышенными" и Украина очень осторожно относится к тому, чтобы не ставить своих бойцов под опасность.

Он добавил, что ВСУ пытается спасти жизнь своих военных, в отличие от российского подхода к использованию своих войск в качестве "мясорубки".

Резников выразил свои надежды, что когда контрнаступление полностью начнется, оно будет успешным.