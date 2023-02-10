Этот февраль уже адский...
У меня есть такое болезненное впечатление, что определенная категория людей в стране нашла себе какой-то иммунитет от войны
У меня есть такое болезненное впечатление, что определенная категория людей в стране нашла себе некий иммунитет от войны, невидимую броню, позволяющую им жить нормальной довоенной жизнью. И не сокрушаться сильно тем, что происходит на фронте...
Думаю, это механизм психологической защиты, притворная беззаботность, или просто скрытая паническая атака, которая камуфлируется ничегонеделанием и отвлечением на какие-то третьестепенные темы.
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Ведь действительно больно видеть, как в ленте лица погибших на войне, рассказы о них от жен, родителей, коллег... а между тем — какие-то дикие обсуждения визита Зеленского и формата аудиенции у монарха, какие-то ненужные ссоры...
Действительно, больно видеть, как лента состоит из лиц погибших на войне, рассказов о них от жен, родителей, коллег... а между тем — какие-то дикие обсуждения визита Зеленского и формата аудиенции у монарха, какие-то ненужные ссоры...
Если вы не можете остановиться, если руки чешутся писать дурацкие комменты и посты, то установите себе штрафные санкции: за каждый комментарий в сраче – 100 грн, за перепост дурки – 500 грн, за собственный пост – 1000 грн на ВСУ!
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Потому что какая-то странная ситуация, что у людей, наиболее активно набрасывающих на вентилятор, на страницах ни одного сбора для армии, ни одного перепоста о помощи — место там есть только для нарциссического самолюбования собственной мудростью и непогрешимостью.
Этот февраль уже адский, а будет еще хуже. Так очнитесь! У нас одна жизнь, одна страна – нет времени на поражение.
И вдруг у кого-нибудь заговорит совесть — на машины для ВСУ собираем здесь:
4149439022830743
Paypal: [email protected]
Об авторе. Андрей Любка, писатель.
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