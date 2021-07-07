Этот этап пандемии коронавируса все еще остается опасным, - ВОЗ
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал нынешнюю стадию пандемии коронавируса опасной
Об этом сообщает УНИАН .
"Мы сталкиваемся с пандемией по двум путям: те страны, которые открывают экономику, смогли поставить пандемию под контроль ... и страны, которые не охватили вакцинацией население и сталкиваются с волной госпитализаций и летальных исходов. Мы достигли прогресса в контроле над пандемией, однако все еще остается опасной нынешняя фаза пандемии ", - сказал Гебрейесус на заседании Совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator
По его словам, единственным выходом из ситуации является распространение индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.
Накануне представитель ВОЗ Майкл Райан заявил, что прирост новых случаев коронавируса в мире стабилизировалось. Однако, по его словам, их число велико само по себе.
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