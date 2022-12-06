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OPINION

Этот "Дождь" не надолго…

Игорь Гулик
6 декабря, 2022 вторник
20:02
Мнение

В Латвии поставлена промежуточная точка в понимании и восприятии всем миром понятий "хорошие русские" и "русские либералы"

В настоящее время была аннулирована лицензия "прогрессивного" телеканала "Дождь", работники которого, оказывается, "помогали" оккупантам в Украине и даже решились публично об этом заявить. Радикальному шагу латвийских властей не помешали "извинения", прекращение сотрудничества с "сострадательным" к российским головорезам ведущим. Штраф в 10 тысяч евро и аннулирование лицензии. Именно так, бескомпромиссно, следует относиться ко всему, что камуфлируется под "оппозицию" к путинскому режиму, пользуется гуманными и приверженными свободе слова западными законами, чтобы и дальше продвигать нарративы "русского мира", фальсифицировать информацию, выжить, но стоять на своем.

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На самом деле "хорошие русские" "кончились" в эрефии давно. Их грубо расстреливали в подъездах или публичных местах, в центре столицы и в столицах чужих государств. Они умирали от отравления таллием, от взрывчатки, заложенной ФСБ в их авто. Оставшееся — банальная тень от бескомпромиссности и пассионарности Димы Холодова, Влада Листьева, Ани Политковской, Михаила Маневича, Галины Старовойтовой, Александра Литвиненко, Бориса Немцова.

На самом деле "хорошие русские" "кончились" в эрефии давно. Их грубо расстреливали в подъездах или публичных местах, в центре столицы и в столицах чужих государств

Оставшееся — типичное российское приспособленство в одеждах "псевдодемократии", замаскированное "интеллектуализмом", прикрытое фиговым листочком приличия и цивилизованности.

Стоит только поднять "украинский вопрос", и сейчас, возможно, не сразу, потому что ситуация изменилась, но со временем вы увидите откровенную рожу российского шовиниста и черносотенца за маской гламурности и "оппозиционного" лоска. Следует задать простой, как борщ, вопрос: "чей Крым", вас закидывают "бутербродами" и откровенным пренебрежением.

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Стоит только поднять "украинский вопрос", и, вы увидите откровенную рожу русского шовиниста и черносотенца по маске гламурности и "оппозиционного" лоска

Да, Путина они обзывают последними словами, но на самом деле никто из них в начале 2000-х даже не заикался, что страну постепенно погружают во тьму эфесшных властей. Тогда "оппозиционеров" все устраивало: парламентские мандаты, "газо- и нефтедоллары", доступ к медиа, созданным не ими, а настоящими борцами за свободу слова. На самом деле они молились на Путина, на его "бед" о "суверенной демократии", на его ужимки перед западными политиками, — ужимки, которые постепенно перешли в гримасу диктатора. Даже когда всем все стало понятно, они в дальнейшем повторяли вслед за Аугусто Пиночетом: он "не диктатор, просто у него сердитое лицо".

Их много в Украине. Когда-то мне пришлось работать с таким "интеллигентом" - все было при нем: и соответствующее образование, и блестящий интеллект, и умение "продать" себя. И, конечно, спесь в отношении украинцев, в лучшем случае – шанс воспользоваться их талантами и умениями, чтобы потом рассказывать, что на самом деле – это он, "русский", открыл эти сокровища.

Но вместе с тем – какая-то невменяемая мелочность, даже в бытовых мелочах, захванность люмпена, грубость гопника.

Да черт с ним, дело лет прошлых…

"Дождь" наконец утих со своими потоками псевдодемократической риторики. На самом деле, как заметил блоггер Сергей Марченко, был "прекрасным примером российского пропагандистского ресурса", потому что в результате тотальной деградации Скабеевы и Соловьевы уже потеряли профессиональные умения.

Тысячи "дождей" следует немедленно лишать лицензий и издательских прав, если мир действительно хочет дышать свободно, без испарений "русского мира" и его "скреповых" маразмов

Теперь следует ожидать эффекта домино в странах Европы и Америки, где таковых действительно пропагандистских пророссийских ресурсов — тьма-тьмущая. Они представляют себя как рупоры местных диаспор, но на самом деле проблемы эмигрантов – лишь ширма, за которой скрыты интересы Путина и его России. Они имитируют либерализм, подрабатывают у местных политиков, когда речь идет о голосах соотечественников за границей, но по сути – продвигают кремлевские нарративы, отравляя мозги не только "русским". Тысячи дождей следует немедленно лишать лицензий и издательских прав, если мир действительно хочет дышать свободно, без испарений русского мира и его скреповых маразмов.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо. Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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