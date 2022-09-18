Об этом напоминает твиттер History Ukraine.

"18.9.1929 - в Ялте родилась Алла Горская, украинская художница-шестидесятница. Убита КГБ в 1970 году", - говорится в сообщении.

"Она защищала Симоненко и Чорновола, а в 41 год была убита при "неизвестных" обстоятельствах", - отмечает по этому поводу проект "Украинки".

Алла Горская, эта энергичная женщина, фактически была "очагом" всего украинского диссидентства.

"Ее в 1960-е знал каждый, кто считал себя интеллигентным человеком. Ее отчаянностью восхищались мужчины и даже кагебисты, постоянно вызывавшие художницу в "органы" для запугиваний. Ее имя стало символом борьбы с политическими репрессиями, а ее смерть - загадкой, которую до сих пор не раскрыли. Аллы Горской не стало в 41 год, хотя, казалось бы, ее ждала долгая и счастливая жизнь…", - говорится в материале "Украинок".

Помимо творчества Горская активно занималась общественной деятельностью. Антисоветской.

Была талантливым организатором. Ее киевское жилье фактически представляло собой "штаб-квартиру" столичных диссидентов.

Вместе с единомышленниками исследовала места массовых захоронений жертв сталинского террора в окрестностях Киева, материально поддерживала осужденных и преследуемых инакомыслящих.

Ее дважды исключали из Союза художников, а осенью 1970 года нашли мертвой с многочисленными травмами головы в доме свекра в городке Васильков под Киевом.

На похоронах Аллы Горской ее портрет нес Василий Стус. Тогда же он посвятил ей свое стихотворение "Ярий, душа".

Ярій, душе. Ярій, а не ридай.

У білій стужі сонце України.

А ти шукай — червону тінь калини

на чорних водах — тінь її шукай,

де жменька нас. Малесенька шопта

лише для молитов і сподівання.

Усім нам смерть судилася зарання,

бо калинова кров — така ж крута,

вона така ж терпка, як в наших жилах.

У сивій завірюсі голосінь

ці грона болю, що падуть в глибінь,

безсмертною бідою окошились.

"В преступлении подозревали мужа художницы, друзей и наконец обвинили… свекра. Несмотря на то, что тело свекра нашли обезглавленным на следующий же день на железнодорожном пути", - говорится на сайте "Украинки".

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