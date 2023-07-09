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Этот день в истории: в Конотопской битве Выговский разгромил войско московитов

9 июля, 2023 воскресенье
23:04
Общество Участники современной исторической реконструкции рядом с памятным знаком на поле Конотопской битвы в Шаповаловке

9 июля 1659 года объединенные силы украинцев и крымских татар в битве под городом Конотопом нанесли сокрушительное поражение лучшим боевым подразделениям Московского царства

Руководил защитниками Украины гетман Иван Выговский, а нападение Москвы на украинское казацкое государство Гетманщину было вызвано выходом из Переяславского соглашения в пользу союза с Польшей и Литвой, закрепленном в Гадячском договоре, рассказывается на сайте Украинского института национальной памяти.

В Гадяче украинцы договорились с руководством Речи Посполитой, что Украина в статусе Великого Княжества Русского войдет в польско-литовскую деревню третьим равноправным участником.

Весной 1659-го в Украину вторглась московская армия под командованием Алексея Трубецкого, Григория Ромодановского и Семена Пожарского (современные исследователи утверждают, что численность ее была 50 тысяч). 21 апреля 1659 г. 5-тысячный казацкий отряд нежинского полковника Григория Гуляницкого более двух месяцев героически держал оборону, что позволило Ивану Выговскому мобилизовать украинское войско (16 тысяч) и привлечь на помощь наемные отряды иностранцев (несколько тысяч наемников из Польши, Молдовы, Валахии, Трансильвании) и 30-тысячное войско крымского хана Мухаммед-Гирея ІV", - говорится в материале УИНП.

Решающее сражение началось 7 июля, когда гетман с марша атаковал войско Трубецкого и внезапным ударом захватил большое количество лошадей. На следующий день вдогонку за Выговским двинулась 30-тысячная конница Семена Пожарского, который переправился через реку Сосновку и расположился в лагере. Тем временем незамеченный врагом отряд Степана Гуляницкого разрушил переправу и запрудил реку. Утром 9 июля казаки атаковали лагерь Пожарского, после чего имитировали отступление. А когда враг покинул лагерь и оказался в узком овраге, из засады нанесли мощный удар отряды крымских татар. Московское войско было оцеплено и почти все уничтожено в течение дня.

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Завершилось сражение 9 июля 1659 года.

Считается, что в Конотопской битве погибли до 30 тысяч московитов, еще 15 тысяч попали в плен (в том числе сам Пожарский и десятки знатных воевод). Наблюдая такой погром, Трубецкой спешно снял осаду Конотопа и вечером начало отступление. Казаки и татары преследовали беглецов вплоть до московской границы, Трубецкой чудом избежал плена, хотя и получил два ранения. Были утрачены артиллерия, казна, обоз, боевые знамена.

"Цвет московской конницы, отбывший счастливые походы 1654 и 1655 годов, погиб за один день, и уже никогда после того царь московский не был в состоянии вывести в поле такого блестящего войска, – с грустью констатировал российский историк Сергей Соловьев. – В жалобной одежде. вышел царь Алексей Михайлович к народу и ужас охватил Москву… После взятия стольких городов, после взятия литовской столицы Москва задрожала в страхе за свою собственную безопасность, в августе по приказу царя люди всех сословий спешили на земляные работы для укрепления Москвы - он сам с боярами приходил смотреть на эти работы. Жители окрестностей со своими семьями и имуществом наполнили Москву, пошел слух, что царь выезжает за Волгу, за Ярославль".

"Точных данных о человеческих потерях в битве под Конотопом нет. По разным оценкам с московской стороны погибло не менее 7 тысяч человек (некоторыми историками, в том числе и авторитетными росскийскими, называются и 50 тысяч), из них более 2 тысяч казаков Беспалого и 246 "чинов" (с умершим в плену от ран князьями Андреем Львовым и казненного татарами Семеном Пожарским включительно), с украинского - около 10 тысяч человек (из них до 4 тысяч казаков)", - пишет в свою очередь проект "Этот день в истории».

  • Во время нынешнего полномасштабного российского вторжения бои за город Конотоп Сумской области продолжались 1 месяц, 1 неделя и 3 дня, а семь с 24 февраля по 3 апреля 2022 года.
История Украины
Сумщина
Конотоп
украинские казаки
этот день в истории
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