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Этот день в истории: в Форосе арестовали Горбачева

19 августа, 2023 суббота
21:51
Общество Михаил Горбачев

19 августа 1991 года по распоряжению созданного накануне Государственного комитета по чрезвычайному положению президент СССР Михаил Горбачев был взят под домашний арест во время пребывания в правительственной крымской резиденции в Форосе

По этому поводу в СМИ было распространено сообщение о его неспособности выполнять свои обязанности по состоянию здоровья и о переходе полномочий президента к вице-президенту Геннадию Янаеву, напоминает JNSM.

Себя же ГКЧП провозгласил органом "для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения" и наделил всей полнотой власти.

"Своим решением ГКЧП прекратил деятельность политических партий и массовых движений, запретил проведение митингов, уличных шествий, демонстраций и забастовок, установил контроль над средствами массовой информации и ввел в Москве чрезвычайное положение, для поддержки которого в город были введены войска. После двух суток противостояния, главную роль в котором сыграл президент РСФСР Борис Ельцин, на чей призыв в центр Москвы прибыли тысячи неравнодушных и началось возведение баррикад, так и не получив должной поддержки ни в высших эшелонах власти, ни среди гражданского населения, 21 августа Геннадий Янаев подписал указ, в котором ГКЧП объявлялся распущенным, а все его решения недействительными", - говорится в материале, посвященном последней попытке сохранить СССР.

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В тот же вечер в Форос вылетела делегация ГКЧП, которую Горбачев отказался принять. Он был освобожден из-под ареста другой делегацией - во главе с вице-президентом Александром Руцким, которая в 21:00 также прибыла в Крым. Вместе с ней Горбачев вернулся в Москву в ночь на 22 августа, и в тот же день все члены ГКЧП и активно содействовавшие им лица были арестованы. 24 августа Михаил Горбачев распространил заявление, осудившее участие руководящих органов КПСС в государственном перевороте, и сложил с себя полномочия Генерального секретаря партии.

"Активная роль Бориса Ельцина в подавлении попытки государственного переворота дала ему возможность взять контроль над правительством СССР, подписать Беловежское соглашение, которым СССР прекратил свое существование, и 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев, фактически потерявший какие-либо рычаги влияния на ситуацию, подал в отставку с поста президента СССР", - отмечает исторический портал JNSM.

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