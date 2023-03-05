Этот день в истории: в бою погиб главнокомандующий УПА Роман Шухевич, а ровно через три года не стало Сталина
5 марта 1950 года на конспиративной квартире в селе Белогорща на тогдашней окраине Львова в перестрелке с работниками МГБ погиб главнокомандующий Украинской Повстанческой Армии генерал-хорунжий Роман Шухевич. Место его захоронения остается неизвестным
Об этом рассказывает образовательный проект JNSM.
"Спецоперация стала возможной благодаря аресту одной из связных Шухевича - Дарии Гусяк ("Дарки"), которая из-за опрометчивости выдала подсаженной к ней в камеру агенту МГБ конспиративную квартиру. Утром 5 марта 700 работников МГБ окружили дом Наталии Хробак в Белогорще, где скрывался Шухевич. Понимая, что другого пути нет, он попытался прорваться с боем, в перестрелке убил майора МГБ Ровенко, но и погиб сам", - отмечается в статье, посвященной гибели Шухевича.
Операцию по захвату главнокомандующего УПА возглавлял генерал Министерства государственной безопасности СССР Павел Судоплатов, ответственный перед Кремлем за уничтожение ведущих украинских военно-политических деятелей.
Приказ к уничтожению Шухевича, как говорят современные историки, давал лично Сталин.
"Чтобы не сдаваться живым в руках врага, Шухевич пустил себе пулю в висок", - говорится в справочном материале Украинского института национальной памяти (УИНП).
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Вместе с тем, "в официальном отчете записали, что убил командира один из окруживших дом сержантов. Ему выплатили премию 1000 советских рублей", – утверждается на сайте УИНП.
Дальнейшая судьба тела Романа Шухевича, как и место захоронения генерал-хорунжого, до сих пор не установлены.
Вещи, найденные спецслужбами Советского Союза в доме Шухевича
Роман Шухевич награжден Золотым Крестом Боевой заслуги 1-го класса и Золотым Крестом Заслуги посмертно (1950), Пластовым Золотым Крестом посмертно (1951).
В 2007 году указом президента Украины Виктора Ющенко Роману Шухевичу было присвоено звание Герой Украины (посмертно).
Другие важные события 5 марта:
1827 – родился баснописец Леонид Глибов;
1903 – родилась детская писательница Наталья Забила;
1940 – ЦК ВКП(б) приняло решение о расстреле тысяч польских пленных;
1946 – речью в Фултоне (Миссури, США) бывший глава британского правительства Уинстон Черчилль положил начало "Холодной войне";
1953 – на 74-м году жизни в своей резиденции в Кунцево умер советский диктатор Иосиф Сталин, единолично руководивший СССР почти 30 лет.
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