Этот день в истории Украины: Петр I вырезал гетманскую столицу Батурин, на Соловках в возрасте 113 лет умер последний кошевой атаман Калнышевский

Об этом напоминает телеграм-канал "Гетманат".

"То ли от обиды, то ли для запугивания, российскими войсками был вырезан и сожжен Батурин - тогдашняя столица Гетманщины, украинский Версаль, один из самых развитых и многочисленных городов", - говорится в сообщении.



"История Батурина, как и вся История Украины сшита из белых и черных тканей, из расцвета и упадка. Батурин, и его главная жемчужина - дворец Разумовских долгие годы стоял запущенный, большую часть 20 века был даже лишен статуса города. Сегодня Батурин это крупный туристический комплекс с отреставрированным дворцом, множеством найденных экспонатов и одновременно место археологических розысков, где продолжают находить кости людей, погибших 314 лет назад", - утверждает "Гетманат".

Во время карательной акции против столицы Ивана Мазепы, города Батурина, устроенной 13 августа 1708 года 20-тысячное войско российских оккупантов казнило 11-15 тысяч украинцев, казаков и мещан.

"Страшный царь жаден до крови в Украине", - писала по этому поводу европейская пресса.

Кроме того, в этот день, 13 ноября, но уже в 1803 году на Соловках в возрасте 113 лет умер последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Иванович Калнышевский.

"Обвиненный в измене, он провел в заключении 25 лет и после амнистии в 1801 году еще два года оставался монахом в местном монастыре", - информирует образовательный портал JNSM.

Его содержали в одиночном каземате размером метр на три без права переписки и общения с другими заключенными, только трижды в год – на Пасху, Преображение и Рождество – позволяя покидать келью.

Со временем Калнышевский потерял зрение, одичал, перестал за собой ухаживать.

В 1801 году отказался от амнистии, дарованной императором Александром, и по состоянию здоровья остался монахом в монастыре, где и умер.

В 2008 году гетман Петр Калнышевский был канонизирован Украинской православной церковью Киевского патриархата.

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