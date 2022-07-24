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Этот день в истории: украинский флаг впервые над Киевсоветом и изобретение психоанализа Фрейдом

24 июля, 2022 воскресенье
22:11
Общество 24 июля 1990 года. На Крещатике. Перед Киевсоветом

24 июля 1990 года на Крещатике собралось около 200 тысяч человек, чтобы поддержать решение депутатов Киевсовета по демократическому лагерю и стать свидетелем выдающегося исторического события - торжественного поднятия сине-желтого флага

В последний раз украинский национальный флаг развивался над столицей 12 июня 1920 года, когда войска Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского покинули Киев и в город вошли большевики, пишет по этому поводу газета "Вечерний Киев".

"Итак, 24 июля 1990 года идет заседание Президиума Киевсовета. Коммунисты срывают кворум. Ко мне подошел тогдашний и.о. руководителя киевской милиции полковник Владимир Шапошник, который посоветовал принять любое решение и собрать как можно больше людей, пока ему никаких команд из центра не дают.

Он не был демократом, но заботился об общественном порядке и хотел, чтобы все прошло мирно, без насилия.

Хотя во дворе горсовета уже дежурили бойцы спецподразделения милиции ОМОН, а на крыше сидели снайперы, ожидая приказа. Поскольку кворума не было, мы приняли протокольное решение, чтобы правоохранители приняли акцию как легитимную. Но самым важным вопросом было, как собрать людей.

Большие усилия приложил секретариат Руха, напечатавший на ротопринтере соответствующие листовки, распространявшиеся у проходных крупных столичных предприятий. Кроме того, журналист Анатолий Тарасенко смог утром 24 июля передать в эфире Украинского радио объявление, что в Киеве будет поднятие флага. Таким образом, многие люди были проинформированы о событии", - вспоминает тот день заместитель председателя Киевсовета первого демократического созыва в 1990 году, глава Демократического блока Александр Мосиюк.

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Акцию поддержали патриарх Владимир (Романюк) и профессор истории Владимир Сергийчук. Патриарх освятил флаг перед стенами Софии Киевской, а известный историк объяснял депутатам, что сине-желтый флаг, как и гимн "Ще не вмерла Украина" и Тризуб, являются главными национальными и государственными символами украинского народа.

В 19:03 флаг развевался над мэрией.

На Крещатике тем временем свыше 200 тысяч человек пели "Ще не вмерла Украина" и "Боже великий, единый, нам Украину храни".

Кроме того, именно 24 июля 1895 года психологу и психиатру из Вены (Австрия) Зигмунду Фрейду пришла идея, которая легла в основу метода психоанализа. Она заключалась в том, что скрытые, бессознательные, человеческие желания находят свое выражение посредством сновидений, отмечает исторический проект JNSM.

Спустя четыре года у него вышла научная монография Фрейда "Толкование сновидений", в которой он описал методологию свободных ассоциаций для поиска подлинного содержания сна.

"Книга "Толкование сновидений", в которой было впервые введено ключевое понятие психоанализа, вышла в свет 4 ноября 1899 года тиражом в 600 экземпляров. Она продавалась крайне плохо, однако со временем вокруг Фрейда сформировалась группа единомышленников, медицинские журналы стали рецензировать его труды и при его жизни вышли семь немецких переизданий "Толкование сновидений", - говорится в материале JNSM.

Сам Фрейд считал "Толкование сновидений" самым важным в своей жизни.

"Эта книга содержит самое ценное из открытий, которые благосклонная судьба позволила мне совершить. Озарения подобного рода выпадают на долю человека только раз в жизни", - писал он тридцать лет спустя.

При этом следует помнить, что родители великого ученого происходили из украинской Галиции.

Отец – Якоб Фрейд – родился в 1815 году в городе Тисменица Ивано-Франковской области и провел там первые 25 лет своей жизни. Однако на протяжении многих поколений Фрейды жили не в Тисменице, а в городе Бучач Тернопольской области. Тогда как в Тисменицу дедушка Зигмунда Фрейда Соломон Фрейд переехал ради продолжения образования, рассказывал в свое время "День".

Из Бучача происходила и Амалия Натансон – мать Зигмунда Фрейда.

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