Об этом напоминает проект History Ukraine.

Также он был народоведом, философом и историком.

Крупнейшими произведениями Кулиша были первый украинский исторический роман "Черная рада" и авторский перевод Библии, который в ХІХ веке был первым подобным трудом.

Над переводом Священного Писания Пантелеймон Кулиш работал совместно с Иваном Нечуем-Левицким, а завершил начатое ими Иван Пулюй.

Так же 7 августа, но уже в 1932 году, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров СССР принял закон "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и об укреплении общественной (социалистической) собственности", согласно которому хищение колхозного имущества каралось лишением свободы сроком более 10 лет или расстрелом. Собственноручно написанный Иосифом Сталиным на волне борьбы с воровством "кооперативного и колхозного имущества", якобы повлекшем "хлебозаготовительный кризис", этот законодательный акт в народе снискал печальную славу закона "о пяти колосках", рассказывает украинский образовательный проект.

"Именно закон о "5 колосках" в сочетании с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) о хлебозаготовках в Украине от 1 января 1933 года позволил изъять у крестьян не только зерно, но и всю еду, став одним из механизмов организованного Сталиным террора голодом", – отмечает издание.

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В общей сложности именно по "закону о 5 колосках" в течение 1932-39 годов были осуждены 183 тысячи человек.

В 1936 году лично приближенный к Сталину генеральный прокурор СССР Андрей Вышинский поднял вопрос нарушения законности при вынесении приговоров по "закону о 5 колосках" и в конце концов виновные в "перегибах" погибли во время "Большого террора".

Сам закон действовал до 1947 года.

Также в этот день, 7 августа, современная Россия начинала две захватнические войны на Кавказе - в 2008-м - Августовскую (она же Восьмидневная) против суверенной Грузии и в 1999-м - Вторую Чеченскую против Чеченской Республики Ичкерия.

За три года до этого вторжения в Чечню, то есть в августе 1996, армия Ичкерии успешно вернула контроль над столицей страны, городом Грозный, после чего были подписаны Хасавюртовские договоренности.

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