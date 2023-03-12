Этот день в истории: родился Владимир Вернадский, создана Украинская национальная армия (УНА)
Сегодня 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского - выдающегося украинского ученого, внесшего значительный вклад в развитие науки и культуры Украины и мира
Об этом напоминает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Украинский философ, естествоиспытатель, мыслитель, основатель геохимии, биогеохимии и радиогеологии, космизма. Один из основателей украинской Академии наук и ее первый президент, основатель первой научной библиотеки в Украине", - отмечает министр.
"Я верю в большое будущее и Украины, и украинской Академии наук", - приводит Ткаченко слова Вернадского.
Как добавляет Александр Ткаченко, Вернадский посвятил свою жизнь изучению сложных вопросов природы и ее законов.
"Он создал собственную научную школу, которую сейчас считают одной из самых выдающихся в мире. Интерес к его творчеству не угасает до сих пор, как в Украине, так и за ее пределами", - заключает глава МКИП.
Кроме того сегодня годовщина создания УНА (Украинской Национальной Армии).
"12 марта 1945 года рейхсминистр восточных оккупированных земель Альфред Розенберг подтвердил решение немецкого правительства о создании Украинского Национального Комитета "как единственного представителя украинского народа", и намерение собрать всех украинцев, боровшихся в составе немецких вооруженных сил, в украинскую армию", - говорится в сообщении исторического сообщества Ukrainian Military Honour.
17 марта президиум УНК по согласованию с президентом УНР в изгнании Андреем Ливицким назначил командующим УНА генерала Павла Шандрука, бывшего старшину Армии УНР (он был одновременно и главой УНК).
В состав УНА вошли:
Противотанковая бригада "Свободная Украина" под командованием полковника Дьяченко (1 900 воинов). Эта бригада, впоследствии дополненная, стала Второй украинской дивизией;
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14 Дивизия Ваффен СС Галичина, ставшая 1-й Украинской дивизией (ок. 16 000 воинов);
Свободное Казачество под командованием полковника Терещенко (700 воинов);
281 запасная бригада (5 000) расположена в Дании;
Бригада особого назначения атамана Бульбы-Боровца (400 солдат);
два пехотных полка охранной службы (2 000 воинов); служивших в Бельгии и Голландии,
три куреня полевой жандармерии,
отдел зенитной артиллерии (юношей).
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