Этот день в истории: родился Владимир Вернадский, создана Украинская национальная армия (УНА)

Об этом напоминает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Украинский философ, естествоиспытатель, мыслитель, основатель геохимии, биогеохимии и радиогеологии, космизма. Один из основателей украинской Академии наук и ее первый президент, основатель первой научной библиотеки в Украине", - отмечает министр.

"Я верю в большое будущее и Украины, и украинской Академии наук", - приводит Ткаченко слова Вернадского.

Как добавляет Александр Ткаченко, Вернадский посвятил свою жизнь изучению сложных вопросов природы и ее законов.

"Он создал собственную научную школу, которую сейчас считают одной из самых выдающихся в мире. Интерес к его творчеству не угасает до сих пор, как в Украине, так и за ее пределами", - заключает глава МКИП.

Кроме того сегодня годовщина создания УНА (Украинской Национальной Армии).

"12 марта 1945 года рейхсминистр восточных оккупированных земель Альфред Розенберг подтвердил решение немецкого правительства о создании Украинского Национального Комитета "как единственного представителя украинского народа", и намерение собрать всех украинцев, боровшихся в составе немецких вооруженных сил, в украинскую армию", - говорится в сообщении исторического сообщества Ukrainian Military Honour.

17 марта президиум УНК по согласованию с президентом УНР в изгнании Андреем Ливицким назначил командующим УНА генерала Павла Шандрука, бывшего старшину Армии УНР (он был одновременно и главой УНК).

В состав УНА вошли:



Противотанковая бригада "Свободная Украина" под командованием полковника Дьяченко (1 900 воинов). Эта бригада, впоследствии дополненная, стала Второй украинской дивизией;

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14 Дивизия Ваффен СС Галичина, ставшая 1-й Украинской дивизией (ок. 16 000 воинов);



Свободное Казачество под командованием полковника Терещенко (700 воинов);



281 запасная бригада (5 000) расположена в Дании;



Бригада особого назначения атамана Бульбы-Боровца (400 солдат);



два пехотных полка охранной службы (2 000 воинов); служивших в Бельгии и Голландии,



три куреня полевой жандармерии,

отдел зенитной артиллерии (юношей).