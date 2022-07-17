Об этом рассказывает украинский исторический проект JNSM .

По распоряжению Временного правительства с 22 марта 1917 г. Николай II после отречения от престола содержался со своими близкими под домашним арестом в загородной резиденции в Царском селе близ Санкт-Петербурга, а 14 августа все они были высланы в Тобольск, куда прибыли через три дня под видом "Японской миссии Красного Креста" вместе с десятком обслуги, добровольно выразившей желание сопровождать бывшего монарха.

Осенью 17-го в результате переворота к власти в России пришли большевики. От идеи открытого судебного процесса над монархом они отказались. Семья Романовых оставалась в Екатеринбурге, где они остановились по дороге из Тобольска в Москву. Там, в Москве, предварительно и должен был состояться такой суд.

Местом обитания Романовых большевики избрали дом, конфискованный у екатеринбургского инженера Николая Ипатьева. Выходить на улицу царской семьи запрещалось. Рядом постоянно находилась вооруженная охрана.

Во время наступления на Екатеринбург войска белогвардейцев и чехословаков царскую семью было решено расстрелять.

Читайте также : Путин начал готовить дочь стать его преемницей, - советник министра МВД Денисенко

Казнью командовал чекист Янкель Юровский.

"По его распоряжению в ночь на 17 июля 1918 года императорской семье и обслуге было приказано спуститься в подвальное помещение, куда прибыл Юровский с расстрельной командой и зачитал решение Уралсовета (коммунистической структуры "Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов"), после чего началась хаотичная стрельба, от которой погиб император, его жена, двое слуг и повар. Раненый царевич Алексей, его сестры, горничная и врач были дострелены и добиты штыками", - отмечается в статье на сайте JNSM.

Утром того же дня Юровский сообщил в Москву, что Николай II казнен, а его семья эвакуирована, а вечером отправил главе российского правительства Якову Свердлову шифрограмму:

"Все семейство постигла та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации".

Тела всех убитых были вывезены в заброшенный рудник близ Екатеринбурга, раздеты, сброшены в залитую водой 15-метровую шахту и забросаны гранатами.

Но таким образом уничтожить тела не удалось и в ночь на 19 июля их было решено перезахоронить в другом месте. Однако по дороге грузовик с телами Романовых застрял, они были сброшены в несколько выкопанных ям и для уверенности залиты серной кислотой. В этот же день о казни Николая Романова было сообщено в газетах "Известия" и "Правда".

Другие важные события 17 июля:

1849 - родилась украинская поэтесса Олена Пчилка, мать Леси Украинки и сестра Михаила Драгоманова,

1945 - в пригороде Берлина началась конференция руководителей правительств Великобритании, СССР и США, на которой была утверждена программа послевоенного устройства побежденной Германии - денацификация, демилитаризация, демократизация и ее разделение на четыре зоны оккупации, а также уничтожение немецких монополий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb