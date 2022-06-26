Этот день в истории: Петр I объявил об уничтожении Запорожской Сечи, в Москве арестовали Берию

О событиях 26 июня в украинской и мировой истории рассказывает образовательный проект JNSM.

Разгром Сечи на притоке Днепра, Чортомлыке, произошел после поражения украинско-шведского войска в битве под Полтавой.

Возглавляли карательную операцию российский полковник Петр Яковлев и предатель Петр Галаган. Нападение на Сечь имело место в мае, однако обращение по этому поводу Петр I обнародовал 26 июня.

"Издавна известно о постоянном произволе и непослушании изменчивых и непокорных запорожцев. Как мятежники и непослушники, они подлежат уничтожению и заслужили казни", - объяснял царь свои действия.

Уцелевшие сечевики перебрались поближе к современному городу Херсону и основали там Каменскую Сечь.

26 июня 1953 года на заседании президиума ЦК КПСС арестован первый заместитель главы правительства, министр внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия, с конца 1930-х годов контролировавший сталинскую карательную систему.

"Конец его карьеры стал следствием активной реформаторской деятельности после смерти Иосифа Сталина и временной консолидации оппонентов в борьбе за власть", - отмечает JNSM.

Арест Берии произошел на заседании президиума ЦК КПСС, созванном якобы для обсуждения дела бывшего министра госбезопасности Семена Игнатьева.

"Учитывая риск провала заговора из-за лояльности сотрудников МВД к своему руководителю, арест провела группа военных генералов во главе с заместителем министра обороны Георгием Жуковым и командующим Московским военным округом Кириллом Москаленко. Продержав Берию до наступления сумерек в Кремле, вечером его вывезли на гауптвахту военного округа, а затем в бункер штаба противовоздушной обороны, где и содержали до конца следствия. В тот же день он был лишен всех званий и наград. Впоследствии его протеже были выведены из состава руководящих органов КПСС", - говорится в материале.

Казнили Берию 23 декабря 1953 года. В течение следующих нескольких лет были арестованы, приговорены к расстрелу и длительным срокам заключения свыше 200 государственных и партийных чиновников в Грузии, Азербайджане и Украине из числа настоящих и вымышленных ставленников Лаврентия Берии.

Другие важные события 26 июня:

1945 год - в Сан-Франциско делегатами 50 стран подписан Устав ООН (1945),

1974 год – в супермаркете Marsh города Трой, штат Огайо, продан первый в мире товар со штрих-кодом.

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