Этот день в истории: первый срок Кучмы и назначениt премьером Лазаренко
10 июля 1994 года в Украине прошел второй тур выборов президента, в котором победил Леонид Данилович Кучма, который набрал 52,15% голосов (14016850) против 45,06% (12111603) у действующего президента Леонида Кравчука
Об этом со ссылкой на образовательный проект JNSM рассказывает Еспресо.TV .
Бывший генеральный директор производственного объединения "Южный машиностроительный завод", делегат XXVII и XXVIII съездов КПСС, лауреат Ленинской премии, Леонид Кучма в 1990 году был избран депутатом первого созыва Верховной Рады Украины, в которой стал одним из лидеров неофициальной группы "красных директоров ". При их поддержке в октябре 1992 года он был избран премьер-министром Украины, которому парламент предоставил чрезвычайные полномочия - по закону № 2796-XII от 18 ноября 1992 года, Кучма получил право назначать и снимать руководителей регионов и издавать декреты, которые имели силу законов.
7 июня 1993 на Донбассе началась бессрочная забастовка шахтеров, недовольных хроническими невыплатами заработной платы. Их "поход на Киев" заставил Верховную Раду назначить на 26 сентября консультативный референдум о доверии президенту и парламенту.
Понимая шаткость своего положения и получив отказ Верховной Рады в продолжении на очередные полгода своих чрезвычайных полномочий, 21 сентября Леонид Кучма, который за год так и не начал никаких реформ, подал в отставку. Чтобы решить политический кризис, который охватил все ветви власти, ВР за два дня до референдума отменила его проведения, а вместо него назначил на 27 марта 1994 выборы в парламент и на 26 июня - досрочные выборы президента.
10 июля 1996 Верховная Рада 344 голосами поддержала назначение премьер-министром 43-летнего Павла Лазаренко, который стал самым молодым главой правительства независимой Украины.
На период Лазаренко приходится введения в Украине гривны, открытие центра информации и документации НАТО в Украине, дебют независимой Украины на Олимпийских играх в Атланте (США), а также создание Государственная акционерная холдинговая компания "Укрпапирпром", Государственная акционерная компания "Хлеб Украины".
После отставки Лазаренко занимается собственной политической партией "Громада".
На парламентских выборах 1998 года "громадовцы", включая самого Павла Лазаренко проходят в Верховную Раду, где занимают оппозиционную к команде Леонида Кучмы позицию.
Когда 17 февраля 1999 на основании представления Генеральной прокуратуры Украины Верховная Рада Украины лишила Лазаренко депутатской неприкосновенности и позволила привлечь к ответственности он уже был за границей. Еще 14 февраля Павел Лазаренко вылетел в Грецию, откуда 19 февраля прибыл в Нью-Йорк (США), где и был задержан при просьбе предоставить ему политическое убежище.
При Кучме пропрезидентские медиаресурсы подавали Лазеренко в виде едва главного "взяточника", не один год "цепляя" на него провалы государства в экономике и "цепляя" к нему в пропагандистском смысле других известных оппозиционеров.
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