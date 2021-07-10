Этот день в истории: первый срок Кучмы и назначениt премьером Лазаренко

Об этом со ссылкой на образовательный проект JNSM рассказывает Еспресо.TV .



Бывший генеральный директор производственного объединения "Южный машиностроительный завод", делегат XXVII и XXVIII съездов КПСС, лауреат Ленинской премии, Леонид Кучма в 1990 году был избран депутатом первого созыва Верховной Рады Украины, в которой стал одним из лидеров неофициальной группы "красных директоров ". При их поддержке в октябре 1992 года он был избран премьер-министром Украины, которому парламент предоставил чрезвычайные полномочия - по закону № 2796-XII от 18 ноября 1992 года, Кучма получил право назначать и снимать руководителей регионов и издавать декреты, которые имели силу законов.

7 июня 1993 на Донбассе началась бессрочная забастовка шахтеров, недовольных хроническими невыплатами заработной платы. Их "поход на Киев" заставил Верховную Раду назначить на 26 сентября консультативный референдум о доверии президенту и парламенту.



Понимая шаткость своего положения и получив отказ Верховной Рады в продолжении на очередные полгода своих чрезвычайных полномочий, 21 сентября Леонид Кучма, который за год так и не начал никаких реформ, подал в отставку. Чтобы решить политический кризис, который охватил все ветви власти, ВР за два дня до референдума отменила его проведения, а вместо него назначил на 27 марта 1994 выборы в парламент и на 26 июня - досрочные выборы президента.

10 июля также знаковая дата для еще одного политика из Днепра. Речь о главы украинского правительства 1996-1997 годов Павла Лазаренко, сначала единомышленника Кучмы, а впоследствии его ожесточенного опонента- "тяжеловеса".10 июля 1996 Верховная Рада 344 голосами поддержала назначение премьер-министром 43-летнего Павла Лазаренко, который стал самым молодым главой правительства независимой Украины.На период Лазаренко приходится введения в Украине гривны, открытие центра информации и документации НАТО в Украине, дебют независимой Украины на Олимпийских играх в Атланте (США), а также создание Государственная акционерная холдинговая компания "Укрпапирпром", Государственная акционерная компания "Хлеб Украины".После отставки Лазаренко занимается собственной политической партией "Громада".На парламентских выборах 1998 года "громадовцы", включая самого Павла Лазаренко проходят в Верховную Раду, где занимают оппозиционную к команде Леонида Кучмы позицию.Когда 17 февраля 1999 на основании представления Генеральной прокуратуры Украины Верховная Рада Украины лишила Лазаренко депутатской неприкосновенности и позволила привлечь к ответственности он уже был за границей. Еще 14 февраля Павел Лазаренко вылетел в Грецию, откуда 19 февраля прибыл в Нью-Йорк (США), где и был задержан при просьбе предоставить ему политическое убежище.При Кучме пропрезидентские медиаресурсы подавали Лазеренко в виде едва главного "взяточника", не один год "цепляя" на него провалы государства в экономике и "цепляя" к нему в пропагандистском смысле других известных оппозиционеров.