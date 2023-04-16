В это время войска большевиков полностью овладели Левобережьем, был захвачен Киев. Армия УНР защищалась на Правобережье Днепра, сообщает WAS.

Председатель Совета народных комиссаров описал международное положение и призвал рабочих вступать в Красную армию, чтобы как можно скорее захватить богатую продовольствием Украину:

"Теперь, с завоеванием Украины и с укреплением Советской власти на Дону, наша сила крепнет. Мы говорим теперь, что источники хлеба и продовольствия, возможность получить топливо из Донецкого бассейна у нас есть. Мы уверены, что, хоть и подходят самые тяжелые месяцы, мы, тем не менее, этот кризис переживем. В Украине есть огромные запасы, излишки хлеба. Их трудно взять сразу - там до сих пор партизанщина, там крестьяне запуганы зверским господством немцев и боятся брать помещичьи земли.

Мы должны не менее 3 тысячами рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуться в Украину. Правительство (Советской России, – ред.) уже провело декрет о точной разверстке того количества хлеба, которое можно взять сейчас в размере 100 миллионов пудов. В одном из округов Донецкого бассейна, по полученным данным, также имеется 1 миллион пудов хлеба на расстоянии не более 10 верст от железной дороги.

Мы рассчитываем, что мобилизация при быстром движении на фронтах позволит улучшить и продовольственное положение. Уменьшит количество едоков в неземледельческих, наиболее голодных губерниях (России, – ред.). На фронте - а мы ведем войну в наиболее хлебородных и сытых местностях - люди, двинувшиеся туда десятками тысяч, будут иметь возможность прокормиться и, что важно, путем развития почтовых посылок, они будут иметь возможность немедленно помочь оставшимся дома семьям".

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Кроме того, именно сегодня, 16 апреля, в далеком 1710 году была принята козацкая Конституция Филиппа Орлика.

"16 апреля 1710 года на собрании козачества возле городка Тягина на правом берегу реки Днестр принят договор гетмана Войска Запорожского Филиппа Орлика со старшиной и козачеством Войска, который определял права и обязанности всех сторон соглашения. Подписанный от козацкой старшины кошевым атаманом Костием Гордиенко и утвержденный шведским королем Карлом XII, договор, однако, не вступил в силу, поскольку был написан в условиях изгнания", – напоминает JNSM.

Латиноязычная копия XVIII века хранится в Национальном архиве Швеции.

Украиноязычный оригинал Конституции был найден в 2008 году в Российском государственном архиве древних актов.

Найденный комплекс документов включает оригинальный текст Конституции, составленный на староукраинском языке, а также оригинальный подтверждающий диплом Карла ХII на избрание Филиппа Орлика гетманом.

Подлинность этих документов подтверждается собственноручной подписью гетмана Филиппа Орлика и печатью Войска Запорожского на розовом воске с красной лентой, а также собственноручной подписью шведского короля Карла ХII на подтверждающем дипломе.