Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Этот день в истории: Кравчук согласился отдать ядерное оружие, родился украинский разведчик и теоретик партизанщины Горлис-Горский

Этот день в истории: Кравчук согласился отдать ядерное оружие, родился украинский разведчик и теоретик партизанщины Горлис-Горский

14 января, 2023 суббота
21:28
Общество Билл Клинтон, Борис Ельцин, Леонид Кравчук. 14 января 1994 года, Москва

14 января 1994 года в Москве обнародовано совместное заявление президента Украины Леонида Кравчука, президента США Билла Клинтона и президента России Бориса Ельцина о вывозе с украинской территории стратегического ядерного оружия и принципиальном согласии РФ предоставить компенсацию

Об этом напоминает образовательный проект JNSM.

"В первые годы независимости Украина столкнулась с согласованной российско-американской позицией относительно своего скорейшего ядерного разоружения. Это отвечало и настроениям значительной части украинского политического класса, которая сначала видел в ядерном оружии больше бремя, чем средство обеспечения национальной безопасности, и уже в мае 1992 года с украинской территории было выведено в Россию все тактическое ядерное оружие", - отмечается в статье.

Однако с приходом на должность премьер-министра Леонида Кучмы позиция Украины в ядерном вопросе стала "более прагматичной и жесткой".



Леонид Кравчук (Getty Images)

"В частности, Украина соглашалась только на вывоз ядерных зарядов, рассматривая планы создания на базе баллистических ракет в неядерной комплектации сдерживающего оружия. Кроме того, был поднят вопрос о возмещении стоимости выводимого ядерного оружия. Соответственно, в июле 1993 года Верховная Рада провозгласила Украину собственником расположенного на украинской территории советского ядерного арсенала и ратифицировала Лиссабонский протокол (подписанный президентом Кравчуком в 1992 году, согласно которому Украина, в частности, брала на себя обязательства бывшего СССР по ликвидации ядерного вооружения по договору СТАРТ-1 1991 года) за исключением нормы присоединения к Договору по нераспространению ядерного вооружения", – рассказывает JNSM.

В конце 1993 года Кучма ушел в отставку, став оппозиционным лидером, в Украине шла подготовка к внеочередным парламентским и президентским выборам.

"Леонид Кравчук, планируя второй раз выставить свою кандидатуру на выборах, нуждался в международной поддержке со стороны ключевых партнеров - США и России", - говорится в материале, посвященном ядерному разоружению Украины.

Поддержку от Белого дома стремился получить и Ельцин, "недавно с применением силы победивший свою оппозицию, проведший внеочередные выборы в парламент и добившийся принятия новой конституции".

Итогом стали трехсторонние украино-российско-американские переговоры в Москве, состоявшиеся 14 января 1994 года.

Кроме того, 14 января – это еще и день рождения выдающегося украинского военного деятеля, разведчика, авантюриста международного масштаба, агента нескольких разведок Юрия Горлис-Горского (1898 – 1946).

Его авторству принадлежит книга "Холодный Яр", фактически учебник по партизанской деятельности, на котором в 30-е годы в Галиции воспитывалось поколение ОУН.

Читайте также: Почему украинцы шли воевать в дивизию "Галичина"

"Иногда кажется просто невероятным, когда знакомишься с его жизненным путем. Вот жизненные образы Юрия: хорунжий Кабардинского полка Кавказской кавалерийской "туземной" дивизии, полусотенный Богдановского полка, "кармелюковец", "болбочановец", черный запорожец, заместитель атамана гайдамаков Холодного Яра, "советский милиционер", сотрудник Повстанческо-партизанского штаба генерала Тютюнника, подольский подпольщик, террорист-экспроприатор, "наш человек" в агентурном отделе Подольского губернского ГПУ, многолетний политический заключенный и пациент-симулянт психиатрических больниц, старший санитар Лукьяновской тюрьмы, автор воспоминаний, драматург, издатель, фотограф, учитель, командир украинского добровольческого отряда в Финской армии, корреспондент Немецкого радио, агент Абвера, организатор УВВ, диверсант-парашютист, соредактор украинской газеты, помощник английской разведки SIS", - пишет о Горлис-Горском телеграмм-канал Ukrainian Military Honour.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Германия
История Украины
ядерное оружие
этот день в истории
Читайте также:
Валерій Герасимов
13 января, 2023 пятница
Отсутствие ракетных обстрелов будет свидетельствовать о том, что Герасимов предложил Путину новый план, - военный эксперт Самусь
Микола Княжицький
Автор
13 января, 2023 пятница
На вопросы верующих и духовенства УПЦ МП должна ответить не только церковная верхушка
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
13 января, 2023 пятница
Судьи в Украине не готовы к демократии
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 41.97
    Продажа 43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
14 января
22:29
Морские пехотинцы уничтожили 21 россиянина, танк и 3 беспилотника
22:02
Обновлено
Российской ракетой уничтожен целый подъезд многоэтажки в Днепре: по меньшей мере 9 погибших, 64 раненых
21:58
Малиновский победно дебютировал за основной состав "Марселя" в матче против "Лорьяна"
21:36
Россия обстреляла Запорожье запрещенными зажигательными снарядами
21:21
"Как это - быть рядом с мясником в одном зале?": Кислица обратился к своим коллегам в зале заседаний ООН
21:11
Россия сорвала планируемый 14 января обмен пленными
21:11
Эксклюзив
По всем законам войны Россия не сможет исправить стратегические ошибки, – американский политолог Юнус
20:53
Россияне обстреляли частные дома Сумской области. Ранен местный житель
20:36
На выборах в Чехии экс-коммунист Бабиш уступил экс-генералу НАТО Павелу, будет второй тур
20:29
"Шахтер" и "Челси" согласовали трансфер Мудрика за 100 млн евро, - Романо
20:27
Должны остановить рашизм так же, как свободный мир остановил нацизм, - Зеленский
20:20
Экс-тренер сборной Украины Петраков возглавил сборную Армении
20:07
OPINION
Сотрудничество России и Ирана похоже на дуэт криминальных подельников
20:02
В Горловке оккупанты укомплектованы лишь на 40%, - Генштаб ВСУ
20:00
С электроэнергетикой сейчас сложнее всего на Харьковщине и Киевщине, - Зеленский
19:42
Эксклюзив
Ужесточение санкций эффективно давит на Иран, - эксперт-международник Семиволос
19:31
Обстрел Кривого Рога: есть погибший и раненый, повреждены 6 частных домов
19:00
Эксклюзив
Запуск ракет по Киеву утром 14 января мог быть с территории Беларуси, - военный аналитик Гетьман
18:56
Эксклюзив
Спецназовцы Беларуси подготовлены к наступлению на Украину, - основатель инициативы силовиков против Лукашенко Азаров
18:53
Валерий Залужный
Сегодня Россия выпустила по Украине 33 ракеты. 21 мы уничтожили, - Залужный
18:35
Найдем всех причастных к этому террору: Зеленский об обстреле дома в Днепре
18:12
На севере Молдовы упали обломки ракеты
18:09
OPINION
Российский генштаб уже воюет с американцами
18:04
Из-за ракетной атаки России есть задержки поездов. Больше всего тех, что из Харькова
17:59
Россияне ударили ракетами по энергетическим объектам Львовщины и Франковщины
17:55
Эксклюзив
Валерий Герасимов
Герасимов может стать миротворцем в войне против Украины, но для этого нужно снизить роль Путина, - Фейгин
17:46
"Каждый российский солдат, офицер, чиновник лично ответит за содеянное", - генпрокурор Костин об ударе по Днепру
17:40
Эксклюзив
китай
В этой войне главную роль играет Китай, - американский политолог Юнус
17:22
Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетные обстрелы Киева
17:04
"Мы должны убить их ракетную и беспилотную индустрию": Кулеба призвал G7 и ЕС к реакции на обстрел Днепра
16:55
В результате обстрела Авдеевки из "градов" погибли три человека
16:30
В ряде областей раздались взрывы: работает ПВО
16:22
В Литве назвали предварительную причину взрыва на газопроводе
16:13
В Харькове раздался взрыв: поврежден объект критической инфраструктуры, часть города обесточена
16:00
Эксклюзив
Вокруг Соледара россияне уже положили огромное количество своих военных, – нацгвардеец Назаренко
15:55
В Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой
15:38
Экс-лидер "Шахтера" Тайсон вернулся в Европу
15:21
В Черное море вышли пять ракетных носителей. Общий залп ракет - 36 "Калибров"
15:13
В Одессе весь электротранспорт вернулся в депо
15:02
Усик обратился к российскому пропагандисту Соловьеву и напомнил ему о судьбе Геббельса
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV