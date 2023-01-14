Этот день в истории: Кравчук согласился отдать ядерное оружие, родился украинский разведчик и теоретик партизанщины Горлис-Горский
14 января 1994 года в Москве обнародовано совместное заявление президента Украины Леонида Кравчука, президента США Билла Клинтона и президента России Бориса Ельцина о вывозе с украинской территории стратегического ядерного оружия и принципиальном согласии РФ предоставить компенсацию
Об этом напоминает образовательный проект JNSM.
"В первые годы независимости Украина столкнулась с согласованной российско-американской позицией относительно своего скорейшего ядерного разоружения. Это отвечало и настроениям значительной части украинского политического класса, которая сначала видел в ядерном оружии больше бремя, чем средство обеспечения национальной безопасности, и уже в мае 1992 года с украинской территории было выведено в Россию все тактическое ядерное оружие", - отмечается в статье.
Однако с приходом на должность премьер-министра Леонида Кучмы позиция Украины в ядерном вопросе стала "более прагматичной и жесткой".
Леонид Кравчук (Getty Images)
"В частности, Украина соглашалась только на вывоз ядерных зарядов, рассматривая планы создания на базе баллистических ракет в неядерной комплектации сдерживающего оружия. Кроме того, был поднят вопрос о возмещении стоимости выводимого ядерного оружия. Соответственно, в июле 1993 года Верховная Рада провозгласила Украину собственником расположенного на украинской территории советского ядерного арсенала и ратифицировала Лиссабонский протокол (подписанный президентом Кравчуком в 1992 году, согласно которому Украина, в частности, брала на себя обязательства бывшего СССР по ликвидации ядерного вооружения по договору СТАРТ-1 1991 года) за исключением нормы присоединения к Договору по нераспространению ядерного вооружения", – рассказывает JNSM.
В конце 1993 года Кучма ушел в отставку, став оппозиционным лидером, в Украине шла подготовка к внеочередным парламентским и президентским выборам.
"Леонид Кравчук, планируя второй раз выставить свою кандидатуру на выборах, нуждался в международной поддержке со стороны ключевых партнеров - США и России", - говорится в материале, посвященном ядерному разоружению Украины.
Поддержку от Белого дома стремился получить и Ельцин, "недавно с применением силы победивший свою оппозицию, проведший внеочередные выборы в парламент и добившийся принятия новой конституции".
Итогом стали трехсторонние украино-российско-американские переговоры в Москве, состоявшиеся 14 января 1994 года.
Кроме того, 14 января – это еще и день рождения выдающегося украинского военного деятеля, разведчика, авантюриста международного масштаба, агента нескольких разведок Юрия Горлис-Горского (1898 – 1946).
Его авторству принадлежит книга "Холодный Яр", фактически учебник по партизанской деятельности, на котором в 30-е годы в Галиции воспитывалось поколение ОУН.
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"Иногда кажется просто невероятным, когда знакомишься с его жизненным путем. Вот жизненные образы Юрия: хорунжий Кабардинского полка Кавказской кавалерийской "туземной" дивизии, полусотенный Богдановского полка, "кармелюковец", "болбочановец", черный запорожец, заместитель атамана гайдамаков Холодного Яра, "советский милиционер", сотрудник Повстанческо-партизанского штаба генерала Тютюнника, подольский подпольщик, террорист-экспроприатор, "наш человек" в агентурном отделе Подольского губернского ГПУ, многолетний политический заключенный и пациент-симулянт психиатрических больниц, старший санитар Лукьяновской тюрьмы, автор воспоминаний, драматург, издатель, фотограф, учитель, командир украинского добровольческого отряда в Финской армии, корреспондент Немецкого радио, агент Абвера, организатор УВВ, диверсант-парашютист, соредактор украинской газеты, помощник английской разведки SIS", - пишет о Горлис-Горском телеграмм-канал Ukrainian Military Honour.
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