Об этом напоминает проект Ukrainian Military Honour.

"Все члены организации строго подчинялись военной дисциплине и приказам главы. Военные формировались в отдельные ячейки как на территории Галиции, так и в Виннице, Киеве, Полтаве и Харькове. Также создавались зарубежные представительства, в частности в Чехословакии, Германии, Литве. Они поддерживали Организацию политическими акциями, закупали для нее оружие и издавали литературу", - сказано в сообщении.

30 июля в истории Украины также ознаменовано таким событием, как начало действия Валуевского циркуляра.

"30 июля но 1863 года министр внутренних дел Петр Валуев с одобрения императора Александра II разослал в цензурные комитеты Киева, Москвы и Санкт-Петербурга секретное письмо, которым запретил издание любых книг и учебников на украинском языке, кроме произведений художественной литературы. Хотя Валуевский циркуляр не был юридическим актом, обозначался как временный и противоречил закону о цензуре, он оставался в силе до падения самодержавия спустя полвека", - пишет по этому поводу JNSM.

И уже 30 мая 1876 года для развития Валуевского циркуляра Александр II подписал Эмский указ, полностью запрещавший не только издание украинских книг, но даже текстов к нотам, ввоз украинских книг из-за границы, а также возможность ставить на украинском языке театральные представления.