Этот день в истории: Коновалец основал Украинскую Военную Организацию (УВО), Валуевским циркуляром запрещался выпуск украиноязычных учебников
30 июля 1920 года в Праге появилась Украинская Военная Организация (УВО) под руководством полковника Евгения Коновальца. Структура состояла из ветеранов боевой составляющей Украинской революции. Позже на ее основе появится ОУН
Об этом напоминает проект Ukrainian Military Honour.
"Все члены организации строго подчинялись военной дисциплине и приказам главы. Военные формировались в отдельные ячейки как на территории Галиции, так и в Виннице, Киеве, Полтаве и Харькове. Также создавались зарубежные представительства, в частности в Чехословакии, Германии, Литве. Они поддерживали Организацию политическими акциями, закупали для нее оружие и издавали литературу", - сказано в сообщении.
30 июля в истории Украины также ознаменовано таким событием, как начало действия Валуевского циркуляра.
"30 июля но 1863 года министр внутренних дел Петр Валуев с одобрения императора Александра II разослал в цензурные комитеты Киева, Москвы и Санкт-Петербурга секретное письмо, которым запретил издание любых книг и учебников на украинском языке, кроме произведений художественной литературы. Хотя Валуевский циркуляр не был юридическим актом, обозначался как временный и противоречил закону о цензуре, он оставался в силе до падения самодержавия спустя полвека", - пишет по этому поводу JNSM.
И уже 30 мая 1876 года для развития Валуевского циркуляра Александр II подписал Эмский указ, полностью запрещавший не только издание украинских книг, но даже текстов к нотам, ввоз украинских книг из-за границы, а также возможность ставить на украинском языке театральные представления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное