Этот день в истории: Франция и Британия отдали Чехословакию в жертву Гитлеру
30 сентября 1938 года в Мюнхене премьеры Франции Эдуард Даладье и Великобритании Невилл Чемберлен при посредничестве дуче Италии Бенито Муссолини подписали соглашение с рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером
Согласно этому документу, Чехословакия должна была уступить Германию пограничной Судетской области, населенной преимущественно этническими немцами. Мюнхенский пакт стал последним договором в политике "умиротворения", которую исповедовали руководители Франции и Великобритании по отношению к экспансионистски настроенному Гитлеру, напоминает JMSM.
Начиналось все с того, что после распада Австро-Венгерской империи по итогам Первой мировой войны первая Чехословацкая республика унаследовала до 70% всей промышленности Австро-Венгерской империи, значительная часть которой находилась в Судетской области и принадлежала немцам и находилась под контролем немецких банков. Вместе с тем, чехи доминировали в центральном правительстве и общегосударственных учреждениях, что дало повод Судетской немецкой партии под руководством Конрада Генлейна, созданной в 1935 году, заявить о якобы притеснениях немецкого населения.
В ответ чехословацкое правительство предприняло ряд мер по обеспечению представительства судетских немцев в парламенте, местных органах власти, однако это не помешало Судетской партии требовать автономии, что спровоцировало кризис в марте 1938 года. Ее удалось преодолеть при посредничестве Британии, однако 7 сентября начались вооруженные столкновения судетских немцев с полицией, что заставило правительство Чехословакии 13 сентября ввести в Судеты войска и объявить военное положение.
"На следующий день британский премьер Невилл Чемберлен телеграфировал к канцлеру Германии из сообщения о желании снова заняться судетским вопросом и 15 сентября прибыл в Германию. Во время этой встречи Гитлер заявил о готовности к войне за Судеты и своем видении единственного выхода ее избегания в передаче Судетской области в составе Германии на основе права наций на самоопределение", - говорится в материале.
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18 сентября в Лондоне состоялись франко-британские консультации, в результате которых было принято решение обратиться к правительству Чехословакии передать Германии территории, где проживает более 50% немцев; в противном случае Франция и Великобритания отказывались от своего союзнического долга, а в случае обращения Чехословакии за помощью к СССР выразили готовность выступить против большевиков. 22 сентября Гитлер заявил, что одновременно с передачей Судетов Чехословакия должна удовлетворить и территориальные претензии к ней со стороны Польши и Венгрии и в случае отказа 28 сентября начнет "акцию" против Чехословакии.
Утром 28 сентября Чемберлен заверил Гитлера, что тот может "получить все без войны и без задержки" - на следующий день они встретились в Мюнхене с главами правительств Франции и Италии и соглашение было подписано 30 сентября 1938 года в час ночи, после чего с ней были ознакомлены представители Чехословакии. Под давлением Чемберлена и премьера Франции Эдуарда Даладье они поставили свои подписи под Мюнхенским соглашением и в то же утро президент Чехословакии Эдвард Бенеш без ведома праламента принял его к исполнению.
"Мюнхенский договор стал последним шагом в политике "умиротворения", которую исповедовали руководители Франции и Великобритании по отношению к экспансионистски настроенному Гитлеру, а Чехословакия стала обреченной на расчленение - 30 сентября Польша аннексировала Тешинскую область в Силезии, 2 ноября Венгрия получила южные районы Словакии, 14 марта следующего года Словакия при поддержке Германии заявила о независимости, 15 марта Чехия была оккупирована Германией и превращена в протекторат Богемия и Моравия; в тот же день Закарпатская Украина провозгласила независимость, но (позже - ред.) была оккупирована Венгрией", - заключает историко- просветительский проект JNSM.
- Как отмечают эксперты, судетский сценарий гибридной войны был разыгран Путиным во время вторжения в Крым в начале 2014 года. И, как и в случае с Судетами, аннексия полуострова стала прологом дальнейшей войны.
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