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Этот день в истории: большевики приняли постановление "О красном терроре"

5 сентября, 2021 воскресенье
11:30
Общество

5 сентября 1918 года коммунистическое правительство Советской России, который тогда назывался Советом Народных Комиссаров, принял постановление "О красном терроре". Его действие распространялось на оккупированные большевиками территории

Подробности приводит Еспресо.TV .

Задолго до господствующего впоследствии в некоторых странах Европы нацистского режима в данном документе прямым текстом говорилось о концентрационных лагерях и массовых расстрелах.

"Необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях.

Подлежат расстрелу все лица, причастные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам ", - говорилось в постановлении.

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Этим было официально положено начало более 70 годам советского тоталитаризма, обернулся гуманитарной катастрофой планетарного масштаба.

Постановление было подписано наркомом юстиции Дмитрием Курским, наркомом внутренних дел Григорием Петровским, в честь которого будет назван Днепропетровск, и управляющим делами СНК Владимиром Бонч-Бруевичем.

Основную ответственность за ее принятие несли большевистский вождь Владимир Ульянов (Ленин) и основатель карательной системы СССР Феликс Дзержинский.


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