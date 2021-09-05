Этот день в истории: большевики приняли постановление "О красном терроре"

Подробности приводит Еспресо.TV .



Задолго до господствующего впоследствии в некоторых странах Европы нацистского режима в данном документе прямым текстом говорилось о концентрационных лагерях и массовых расстрелах.



"Необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях.



Подлежат расстрелу все лица, причастные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам ", - говорилось в постановлении.



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Этим было официально положено начало более 70 годам советского тоталитаризма, обернулся гуманитарной катастрофой планетарного масштаба.



Постановление было подписано наркомом юстиции Дмитрием Курским, наркомом внутренних дел Григорием Петровским, в честь которого будет назван Днепропетровск, и управляющим делами СНК Владимиром Бонч-Бруевичем.



Основную ответственность за ее принятие несли большевистский вождь Владимир Ульянов (Ленин) и основатель карательной системы СССР Феликс Дзержинский.





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