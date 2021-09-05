Этот день в истории: большевики приняли постановление "О красном терроре"
5 сентября 1918 года коммунистическое правительство Советской России, который тогда назывался Советом Народных Комиссаров, принял постановление "О красном терроре". Его действие распространялось на оккупированные большевиками территории
Подробности приводит Еспресо.TV .
Задолго до господствующего впоследствии в некоторых странах Европы нацистского режима в данном документе прямым текстом говорилось о концентрационных лагерях и массовых расстрелах.
"Необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях.
Подлежат расстрелу все лица, причастные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам ", - говорилось в постановлении.
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Этим было официально положено начало более 70 годам советского тоталитаризма, обернулся гуманитарной катастрофой планетарного масштаба.
Постановление было подписано наркомом юстиции Дмитрием Курским, наркомом внутренних дел Григорием Петровским, в честь которого будет назван Днепропетровск, и управляющим делами СНК Владимиром Бонч-Бруевичем.
Основную ответственность за ее принятие несли большевистский вождь Владимир Ульянов (Ленин) и основатель карательной системы СССР Феликс Дзержинский.
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