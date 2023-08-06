Об этом напоминает Ukrainian Military Honour.

"В тот же день (то есть 6 августа - ред.) Главная Украинская Рада, созданная 1 августа во Львове, обратилась к украинцам с призывом вступать в ряды Украинских Сечевых Стрелков (УСС), стоявших под руководством Боевой Управы УСС, созданной 4 августа из делегатов ГУР, Сечевой Союз и общества "Сокол", - говорится в сообщении.

Как отмечается, УСС были "первыми украинскими частями Австро-Венгрии, отобранные по национальному признаку, и имели, в том числе большое значение для создания военной лексики, терминологии, фольклора, песни и музыки (оркестра УСС), для появления формы украинского мундира (мазепинка)".

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6 августа также является важной датой в истории чеченского народа.

В этот день началась операция "Джихад" – заключительной битвы первой войны в Чечне после распада СССР (она же Первая чеченская война), по итогам которой российские войска вынуждены были покинуть Грозный, а руководство РФ и Чеченской республики Ичкерия заключили Хасавюртовские соглашения, рассказывают "Кавказ. Реалии".

"Бои за Грозный продолжались с 6 по 22 августа 1996 года. Подразделения Ичкерии под руководством Аслана Масхадова, Зелимхана Яндарбиева, Исландека Исмаилова, Ахмеда Закаева, Руслана Гелаева, Доку Умарова, Шамиля Басаева и других полевых командиров заблокировали в Грозной группировке внутренних войск МВД и добились их отступления. 31 августа 1996 года были заключены Хасавюртовские соглашения, в том числе предлагаемые к заявлению "Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой". После этого Первая чеченская война завершилась", - отмечает издание.

"Приказ о проведении операции отдал президент ЧРИ Зелимхан Яндарбиев. Командовал операцией начальник генштаба ЧРИ Аслан Масхадов. Численность подразделений, вошедших в нашпигованную российскими войсками чеченскую столицу, составляла всего 850 бойцов... В ходе двухнедельных боев за город к 850 моджахедам присоединились до 2 тысяч народных ополченцев", - пишет в свою очередь "Кавказ-Центр".