Этот день в истории: армия УНР завладела центром Одессы, Верховная Рада утвердила государственный флаг Украины

Об этом напоминает исторический проект Ukrainian Military Honour.

"28 января 1918 года началось открытое противостояние в Одессе между администрацией УНР и мятежниками, подстрекаемыми агентами московской коммуны. К тому времени ее войска уже овладели Харьковом, Екатеринославом (теперь Днепр), Александровском (теперь Запорожье), Полтавой и Черниговом и подступали к Киеву , – отмечается в материале.

В ночь на 28 января мятежники взяли под свой контроль помещения всех правительственных учреждений Одессы и заблокировали юнкерское училище на Итальянском бульваре, в котором размещалась Одесская гайдамацкая бригада Армии УНР.

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"Утром гайдамаки поставили мятежникам ультиматум до конца суток вернуть все занятые помещения администрации УНР, а поскольку эти условия ультиматума не выполнили, то 29 января утром гайдамаки пошли в наступление. Бои продолжались два дня, 29 и 30 января, с переменным успехом. 30 января сломили оборону мятежников по Большой Арнаутской улице и погнали их в порт по улице Полтавской победы, однако их остановил огонь кораблей Черноморского флота, перешедших на сторону мятежников", - говорится в сообщении об одесских событиях конца января 1918 года.

Огонь велся по жилым кварталам города. При этом часть одесситов считала, что "в этом виноваты именно гайдамаки".

"Поэтому под давлением городской думы украинцы прекратили бои во избежание кровопролития среди мирных жителей. Так УНР потеряла контроль и над Одессой", - отмечает Ukrainian Military Honour.

Кроме того, именно 28 января, но уже в 1992 году, Верховная Рада Украины приняла постановление "О Государственном флаге Украины", рассказывает официальный ТГ-канал украинского парламента.

"Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, который представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета, нижней - желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3", - говорилось в документе .

Окончательно официальный статус флага был утвержден статьей 20 Конституции Украины.

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