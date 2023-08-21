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Этот день в истории: 55 лет со дня, когда войска Варшавского договора вошли в Чехословакию

21 августа, 2023 понедельник
08:50
Мир

21 августа 1968 г. началась оккупация Чехословакии войсками так называемого Варшавского договора. В тот день на территорию Чехословакии ворвалось 6300 танков и тысячи советских военных, многие из которых не знали, в какую страну и с какой целью они прибыли

Захватчики действовали свободно, ведь их в Чехословакию "пригласили". Советский генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев получил "письмо-приглашение", под которым среди пяти подписей стояла и подпись Василия Биляка – тогда секретаря компартий Чехословакии. Один из самых преданных чехословацких коммунистов в письме просил товарища из СССР: "Оказать действенную помощь всеми средствами... Только с вашей помощью можно извлечь ЧССР из угрожающей опасности контрреволюции".

Радянський військовий літак Ан-12 в аеропорту Прага-Рузине

Фото: Министерство обороны Чехии

Письмо было найдено лишь 15 июля 1992 года в архиве Президента СССР и датировано 25 сентября 1968 года, что, вероятнее всего, и является датой, когда оно было положено в папку. Само вторжение произошло 21 августа 1968 года, и его подготовка заняла достаточно много времени. Секретность была очень удачной, поскольку западные страны были полностью увлечены неожиданно стремительным развитием событий. Василий Биляк, с самого начала выступавший против реформаторов в партии, в своей книге воспоминаний признается, что знал о запланированном вторжении.

Подлинность подписей на письме-приглашении была подтверждена графологической экспертизой, которая состоялась в Москве, поскольку россияне отказались выдать или даже одолжить оригинал в Прагу. Сам факт отправки письма был изменой не только по современным, но, скорее всего, и по тогдашним законам. Однако ни один из пяти подписантов не был осужден за это.

Радянські бронетранспортери БТР-152 і танк Т-55 на мосту Яна Сверми в Празі

Фото: Министерство обороны Чехии

Авторы письма также просили "максимально скрыть" содержание письма, да и местонахождение этого документа долго было тайной. Сам Константин Черненко – тогда генсек ЦК КПСС – приказал письмо скрыть в архив политбюро и без разрешения его не открывать.

Демонстрація перед будівлею Центрального комітету Комуністичної партії

Фото: Министерство обороны Чехии

Протесты против оккупации Украины и Чехословакии

Акции протеста против оккупации Чехословакии продолжались беспрестанно, чехи общались с кафирами плакатами, которые размещали на улицах и площадях: "Оккупанты, идите домой!", "Назад домой!".

Плакат російською мовою "Окупанти, йдіть додому!" на вулиці чеського міста Плзень у день вторгнення в Чехословаччину військ країн Варшавського договору, 21 серпня 1968 року

Фото: Прессслужба посольства Украины в Чешской Республике

В то же время в Украине также прокатилась волна протестов. Первым был украинец Василий Макух , который 5 ноября 1968 года с криками "Да здравствует свободная Украина!", "Долой из оккупированной Чехословакии!" поджег себя в Киеве на Крещатике.

Макух Василь Омелянович

Фото: Украинский институт национальной памяти

Справка

Василий Макух родился 14 ноября 1927 в селе Каров Сокальского района Львовщины. Воспитывался в местной ячейке "Просвита", знание получал в читальном обществе, которое возглавлял его брат Иван Дужий. В 1944 году Василий Макух пошел в ряды Украинской повстанческой армии. Под псевдо "Николай" действовал в военной разведке УПА. В 1946 году получил ранение и без сознания попал в руки НКВД. Был приговорен к 10 годам каторги и отбыл наказание в Дубровлаге Мордовской АССР.

5 октября 1968 Василий Макух совершил самосожжение на Крещатике в Киеве и умер от ожогов на следующий день. После акта самосожжения родных Василия Макуха преследовали. Сестру Параску пытали, после чего она вскоре скончалась.

Василий Макух стал первым, кто совершил в Европе самосожжение, протестуя против тоталитаризма и агрессии.

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