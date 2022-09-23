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"Этот день настал": в ГСЧС завершили тестирование системы информирования населения Cell Broadcast

23 сентября, 2022 пятница
17:00
Общество

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины успешно завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast

Об этом сообщили на facebook-странице ГСЧС Украины.

"Этот день настал. Тестирование завершено. Спасибо всем за терпение, выдержку и понимание. Мы делаем все возможное, чтобы люди были защищены и вовремя предупреждены о возможных опасностях", – говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель главы ГСЧС Роман Примуш, тестируемая система – это мировой опыт информирования населения об угрозах для их жизни.

"Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но множество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования", - написал он.

По словам Романа Примуша, в прошлом году внедрение этой системы в Украине было оценено в несколько миллионов долларов, по прогнозам, работы по ее запуску должны длиться почти год. Однако проект реализуют на бесплатной основе благодаря совместным усилиям мобильных операторов, Украинской ассоциации операторов связи "Телас", производителей мобильных телефонов и смартфонов, вендоров оборудования мобильной связи, мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов и при поддержке профильных министерств, служб и партнеров.

"В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев. Мы же во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать уведомления", – добавил Примуш.

  • Процесс тестирования системы информирования от ГСЧС, особенно в первые дни, вызвал большой ажиотаж: украинцы в соцсетях замечали, что извещения изрядно их испугали, "благодарили за сердечный приступ" и искренне признавали, что сигнал от ГСЧС действительно трудно проигнорировать.

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