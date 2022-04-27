Этот бой будет другим, – Усик заинтриговал своими планами на второй бой с Джошуа

Об этом сообщает Reuters .



Усик намекнул, что намерен сменить стойку.



"Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Намекну только, что собираюсь поменять свою стойку или позицию", - сказал Александр Усик.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.

8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил, что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.

12 апреля сообщалось, что Александр Усик отказывается проводить второй поединок против Энтони Джошуа в Великобритании.

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