Этот бой будет другим, – Усик заинтриговал своими планами на второй бой с Джошуа
Украинский боксер Александр Усик проанонсировал, что его второй бой против британца Энтони Джошуа будет отличаться от первого
Об этом сообщает Reuters .
Усик намекнул, что намерен сменить стойку.
"Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Намекну только, что собираюсь поменять свою стойку или позицию", - сказал Александр Усик.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
- 8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил, что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.
- 12 апреля сообщалось, что Александр Усик отказывается проводить второй поединок против Энтони Джошуа в Великобритании.
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