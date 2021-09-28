Этого не было 30 лет: Усик объявил о намерении бороться за звание абсолютного чемпиона мира

Об этом Усик заявил во время пресс -конференции в Киеве, сообщает iSport.ua.

По словам украинского боксера, в случае успеха в реванше с Джошуа, он хочет встретиться с победителем боя между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

"Есть четыре пояса. Четвертый - у Тайсона Фьюри. Разговоры об объединении этих поясов могут быть только после того, как Тайсон Фьюри отбоксирует с Деонтеем Уайлдером и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень бы хотелось провестиобъединительный поединок, так как в супертяжелой весовой категории этого не было уже на протяжении, если я не ошибаюсь, около тридцати лет ", - сказал Усик (в последнее тяжеловесом, который владел званием абсолютного чемпиона мира был британец Леннокс Льюис в 1999 - 2000 годах).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 9 октября защищать титул WBC (Всемирного боксерского совета) в бою против Деонтея Уайлдера.

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.