Этого не будет, нас не запугать: оккупанты угрожают главам общин расправой и требуют сдавать населенные пункты, - глава Киевской ОВА
Российские оккупанты требуют сдать населенные пункты на Киевщине и угрожают главам областных военных администраций
Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в брифинге по ситуации на Киевщине.
"Российский оккупант продолжает обстреливать жилые массивы и социальную инфраструктуру", – рассказывает Кулеба.
Основным вопросом, по его мнению, остается гуманитарная помощь. Ведь жители Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Макарова, Бородянки и Ворзеля уже день находятся в бомбоубежищах без воды и продовольствия.
"Оккупанты не дают гуманитарных коридоров. Не дают гарантий прекращения огня", - говорит Кулеба.
По его словам, Киевская ОГА готова ежесекундно начать эвакуацию мирного населения Киевщины при условии объявления режима тишины.
Кроме того, глава Киевской ОГА рассказывает об угрозах со стороны военных РФ. По его словам, российские захватчики угрожают главам общин расправой и требуют сдавать населенные пункты.
"Этого не будет. Нас не запугать." Мы не сдаемся и не собираемся отступать. Мы на своей земле. Мы дома", - уверяет глава Киевской ОГА.
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