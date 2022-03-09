"Это зверство! Немедленно закройте небо и остановите убийства": Зеленский отреагировал на удар оккупантов по роддому в Мариуполе

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, реагируя на авиаудар российских оккупантов по роддому в Мариуполе, передает Еспресо.TV .

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство!" - написал президент.

Он также задался вопросом, сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор?

"Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", - подчеркнул Зеленский.



Кроме того, глава государства опубликовал видео последствий авиаудара по роддому.

Напомним, россияне совершили авианалет на роддом в Мариуполе. Также российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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