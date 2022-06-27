Об этом глава внешнеполитического ведомства США написал в Twitter.

"Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России, поразившим переполненный украинский торговый центр - это последнее в серии зверств. Мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и привлекать к ответственности Россию, в том числе тех, кто несет ответственность за зверства", - считает Энтони Блинкен.

Премьер-министр Великобритании осудил нападение в Кременчуге в заявлении, сделанном на встрече мировых лидеров G7 в Баварии.

Мир привлечет кремль к ответственности за его зверства в Украине. В США прокомментировали обстрелы Кременчуга.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, есть погибшие. По состоянию на 21:00 27 июня, по сообщению Полтавской ОВА, погибли 11 человек.

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