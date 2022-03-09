"Это значительно ослабит войска оккупантов": Резников призвал украинцев уничтожать российские системы РЭБ и РЭР

Об этом Резников написал на своей фейсбук-странице, передает Еспресо.TV .

Он также поблагодарил за то, что тысячи украинцев уже оказывают сопротивление на временно оккупированных территориях. "Ваш вклад – огромный!" - подчеркнул министр обороны.

По его словам, снабжение российских оккупационных войск топливом и боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожено много техники.

"Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов. Еще раз подчеркиваю: танки и бронетехнику встретит наша армия. Задание для всех граждан, кто может, - уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР", – подчеркнул Резников.

"Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее прогоним. Вместе к победе!" - добавил он.

Напомним, украинские военные разбили вражескую колонну под Киевом после сообщения в чат-боте.



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