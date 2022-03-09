"Это значительно ослабит войска оккупантов": Резников призвал украинцев уничтожать российские системы РЭБ и РЭР
Министр обороны Украины Алексей Резников просит украинцев уничтожать российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. По его словам, это значительно ослабит оккупантов и обеспечит преимущество для украинских воинов.
Об этом Резников написал на своей фейсбук-странице, передает Еспресо.TV .
Он также поблагодарил за то, что тысячи украинцев уже оказывают сопротивление на временно оккупированных территориях. "Ваш вклад – огромный!" - подчеркнул министр обороны.
По его словам, снабжение российских оккупационных войск топливом и боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожено много техники.
"Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов. Еще раз подчеркиваю: танки и бронетехнику встретит наша армия. Задание для всех граждан, кто может, - уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР", – подчеркнул Резников.
"Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее прогоним. Вместе к победе!" - добавил он.
- Напомним, украинские военные разбили вражескую колонну под Киевом после сообщения в чат-боте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.45
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное