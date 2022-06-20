Это зло, которое можно успокоить на поле боя, – Зеленский об увеличении активности россиян на фронте

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Силы обороны продолжают защищать Лисичанск и Северодонецк.

"Весь этот регион – самый сложный, там самые трудные бои. Но там наши крепкие парни и девушки. Оккупанты получают ответы на свои действия против нас. Благодарен армии и разведке, которые это обеспечивают", - подытожил президент.