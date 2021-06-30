Это жестоко: Тренер сборной Швеции о поражении от Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что его команда не заслуживала поражения от Украины в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
По словам Андерссона, его команда провела хороший матч, а во втором тайме могла решать его судьбу.
"Но потом игра перешла в дополнительное время, а там мы получили удаление и уже могли только обороняться. Хорошо справлялись, но результат таков, что это, пожалуй, мой самый горький опыт в футболе .. вылететь из турнира, когда оставалось уже совсем немного" - сказал Андерссон.
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Он добавил, что все футболисты расстроены, а в раздевалке царит тишина.
"А сказать и нечего, сейчас ничто не поможет. Время вылечит. Но это было жестоко по отношению к нам. Мы должны отправиться домой ночью. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили вместе. Мы были близки к тому, чтобы добиться большего. Но уедем с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы ", - подытожил Андерссон после поражения 1: 2 от Украины в дополнительное время.
Сборная Украины впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко 3 июня в Риме поспорит с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку во время победного матча 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции.
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