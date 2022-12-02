"Это ж так просто и примитивно - дать денег": Орбан снова выступил против намерения ЕС выделить Украине 18 млрд евро
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова заявил, что выступает против намерения ЕС дать Украине в следующем году 18 миллиардов евро помощи
Об этом сообщает Telex .
"Мы не поддерживаем взятие совместного кредита ЕС для этой цели, поскольку не хотим, чтобы ЕС превратился в сообщество государств, имеющих общие долги. Не надо из сообщества государств превращаться в сообщество должников. Не Венгрия обычно оказывается в ситуации, когда не может вернуть свои долги, а другие страны. Мы не поддерживаем общие заимствования ЕС не только в связи с Украиной, но и в других случаях", - сказал Орбан.
По его словам, было бы лучше, если бы каждая страна по собственному желанию выделяла средства из своего бюджета в поддержку Украины. Также Орбан еще раз обвинил Запад в том, что тот подогревает войну.
"Мы зарезервировали необходимые деньги и дадим их Украине в 2023 году. Если бы Запад стремился к миру, то этих расходов не было бы или они были бы не столь велики. Но пока Венгрия без необходимости вынуждена, но понимает, что необходимо поддерживать Украину", – заявил венгерский политик.
Орбан в резкой форме высказался о финансовой помощи Украине, назвав ее "примитивной".
"Они не могут платить пенсии, они не могут содержать свою инфраструктуру, поэтому они обратились в ЕС с просьбой "дайте нам денег". Это ведь так просто и примитивно – дать денег", - сказал он.
- ЕС изменит законодательство, чтобы предоставить Украине первые средства из 18 млрд макрофина уже в январе. В ноябре Венгрия уже высказывалась против этого решения.
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