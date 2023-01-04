Об этом на брифинге в Брюсселе 4 января сообщил спикер Еврокомиссии Тим Макфи.

"У меня нет точных цифр перед собой, но в последний раз, когда я проверял в своем офисе, у нас было примерно 83% заполнения газовых мощностей, что является действительно хорошим положением в этот период года", - сказал он.

Макфи напомнил, что ЕС в ноябре превысил предельную отметку, по которой собирался закачать газ, в связи с теплой погодой и меньшим потреблением, чем в прошлые годы. По его словам, это повлияло на рынок и привело к снижению цен на газ.

"Я бы сказал, что сейчас у нас здоровый уровень газа в хранилищах на этот период года… Но мы знаем, что в этом году вызовы продолжатся и мы должны еще сделать многое для имплементации договоренностей, достигнутых в прошлом году", - отметил представитель Еврокомиссии, уточнив. , что речь идет прежде всего о реформах в сфере энергоэффективности.

Совет Евросоюза 5 августа 2022 года принял постановление о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb