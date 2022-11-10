Об этом президент США Джо Байден сообщил во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс, передает Укринформ.

"Это зависит от украинцев... Ничего об Украине без Украины", - ответ Байдена на вопрос, могут ли украинские власти пойти на компромисс с Россией.

Также президент США отметил, что не знает, согласится ли Украина на переговоры с противником. Однако он подчеркнул: "Мы не будем указывать им, что они должны делать".

Байден добавил: только стороны конфликта будут решать, идти ли на уступки в зимний период, после того, как войска РФ выйдут из Херсона.

Напомним, Джо Байден утверждал , что уход войск РФ из Херсона был предсказуемым, но Россия ожидала завершения выборов в США.

Байден заявил , что США не давали Украине "карт-бланш" в поставках американского оружия, потому что "не хочет, чтобы ВСУ начали бомбардировать территорию РФ".

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