"Это законная оборона": Глава МИД Латвии заявил, что Украина может обстреливать военные базы на территории РФ
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что предоставление Украине ракет дальнего действия не является эскалацией, а наше государство может обстреливать военные базы на территории РФ, поскольку это "законная оборона"
Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".
Он также считает, что деэскалация возможна только если Путин поймет, что для него победа невозможна.
"Не забывайте, что обстрел украинских городов и сел всеми видами боеприпасов – это то, что россияне делают с 2014 года. У меня нет оснований утверждать, что Украина не имеет права ответить должным образом, чтобы прекратить агрессию. Я не считаю, что [предоставление Украине ракет дальнего действия и истребителей] является эскалацией. Если Россия и Путин смогут понять, что для них нет победы, это, скорее всего, приведет к деэскалации", - сказал министр.
Ринкевичс подчеркнул, что считает правильным обеспечение Украины всеми необходимыми ей системами вооружения и что удары по территории России – вполне законны, а это то, что сейчас делает сама Российская Федерация с Украиной.
"Я в том лагере, который твердо верит, что обеспечить Украину всеми видами систем вооружения и боеприпасов – это правильно, и мы не должны препятствовать Украине использовать военную технику или оружие для законной обороны. И под законной обороной подразумевается не только территория Украины, но и нанесение ударов по военным базам в России. Это вполне законно. Это именно то, что Россия сейчас делает в Украине", - подчеркнул глава МИД.
- Президенты Литвы Гитанас Науседа, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс, выступая на Бучанском саммите, решительно выступили за создание международного спецтрибунала для наказания российских преступлений, причиненных в Украине.
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