Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

Он также считает, что деэскалация возможна только если Путин поймет, что для него победа невозможна.

"Не забывайте, что обстрел украинских городов и сел всеми видами боеприпасов – это то, что россияне делают с 2014 года. У меня нет оснований утверждать, что Украина не имеет права ответить должным образом, чтобы прекратить агрессию. Я не считаю, что [предоставление Украине ракет дальнего действия и истребителей] является эскалацией. Если Россия и Путин смогут понять, что для них нет победы, это, скорее всего, приведет к деэскалации", - сказал министр.

Ринкевичс подчеркнул, что считает правильным обеспечение Украины всеми необходимыми ей системами вооружения и что удары по территории России – вполне законны, а это то, что сейчас делает сама Российская Федерация с Украиной.

"Я в том лагере, который твердо верит, что обеспечить Украину всеми видами систем вооружения и боеприпасов – это правильно, и мы не должны препятствовать Украине использовать военную технику или оружие для законной обороны. И под законной обороной подразумевается не только территория Украины, но и нанесение ударов по военным базам в России. Это вполне законно. Это именно то, что Россия сейчас делает в Украине", - подчеркнул глава МИД.