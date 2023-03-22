Это заберет 150 млн пользователей, для TikTok наступил решающий момент, - гендиректор компании о возможном запрете применения в США
В США законодатели собирают подписи для того, чтобы предоставить Джо Байдену полномочия запретить TikTok в стране. В компании говорят, что из-за этого "настал решающий момент"
Об этом заявил генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу, передает Reuters.
По его словам, в приложении более 150 миллионов активных пользователей из США, что составляет около половины населения страны. Вскоре Шоу Со Чу будет отчитываться перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле.
"Некоторые политики начали говорить о запрете TiktTok. Теперь это может забрать TikTok у всех 150 миллионов. В настоящее время наступил решающий момент для компании", - сказал он.
Издание добавляет, критики TikTok опасаются, что его данные пользователей США могут быть переданы правительству Китая через приложение, принадлежащее китайской технологической компании ByteDance. Однако TikTok отвергает обвинения в шпионаже.
- 13 декабря стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
- 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
- 6 января TikTok остановил процесс найма консультантов, которые помогли бы компании реализовать потенциальное соглашение о безопасности с Соединенными Штатами.
- Уже в конце января сенатор США предложил полностью запретить TikTok. Законопроект о полном запрете TikTok на национальном уровне планировали внести на рассмотрение.
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