Об этом заявил генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу, передает Reuters.

По его словам, в приложении более 150 миллионов активных пользователей из США, что составляет около половины населения страны. Вскоре Шоу Со Чу будет отчитываться перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле.

"Некоторые политики начали говорить о запрете TiktTok. Теперь это может забрать TikTok у всех 150 миллионов. В настоящее время наступил решающий момент для компании", - сказал он.

Издание добавляет, критики TikTok опасаются, что его данные пользователей США могут быть переданы правительству Китая через приложение, принадлежащее китайской технологической компании ByteDance. Однако TikTok отвергает обвинения в шпионаже.