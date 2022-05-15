Свои слова Борис Джонсон опубликовал в Twitter.

"Поздравляем Украину с победой на "Евровидении" – песенном конкурсе 2022 года. Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непреклонной поддержки вашей борьбы за свободу", - написал Джонсон.

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