Это яркое изображение не только вашего таланта, но и непреклонной поддержки вашей борьбы за свободу, – Джонсон отреагировал на триумф Kalush Orchestra
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе Евровидения-2022
Свои слова Борис Джонсон опубликовал в Twitter.
"Поздравляем Украину с победой на "Евровидении" – песенном конкурсе 2022 года. Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непреклонной поддержки вашей борьбы за свободу", - написал Джонсон.
- В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена фольрок-группа из Украины Kalush Orchestra.
- После своего выступления в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra обратились ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на триумф группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022.
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