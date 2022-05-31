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Главная война с Россией Это ядерный терроризм. На Запорожской АЭС дислоцируется пол тысячи оккупантов и хранится много взрывчатки, - Энергоатом

Это ядерный терроризм. На Запорожской АЭС дислоцируется пол тысячи оккупантов и хранится много взрывчатки, - Энергоатом

31 мая, 2022 вторник
22:46
война с Россией

Украина продолжает контролировать работу станции, но не может гарантировать ее безопасность

Об этом заявил глава ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он, в частности, сказал, что вражеские войска находятся непосредственно на самом объекте, "предварительно их там около 500 солдат и большое количество техники и взрывчатки. Это создает опасные условия для ее работы".

Глава Энергоатома также заявил: "Мы продолжаем контролировать работу станции. Весь персонал выполняет наши команды и энергоблоки продолжают выдавать в энергосистемы Украины электричество. Весь персонал работает под большим давлением захватчиков".

"Около недели назад россияне оккупантырасстреляли одного из работников этой станции прямо дома. Его удалось спасти, врачи борются за его жизнь".

По словам Котина, такая ситуация сложилась впервые в истории Украины – когда захватчик не только захватил станцию, но и гнал с тяжелого вооружения по инфраструктуре. Это факты ядерного терроризма.

"Чтобы обеспечить безопасность Украине и всему миру, необходимо освободить Запорожскую атомную станцию от российских захватчиков", — подчеркнул руководитель Энергоатома.

  • 30 мая Украина опровергла фейк роспропаганды о возможности создания "ядерной бомбы" на Запорожской АЭС.
  • 23 мая россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он находился в больнице.
  • В марте из-за обстрела захватчиков на Запорожской АЭС вспыхнул пожар: горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

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