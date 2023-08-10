Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии.

Отмечается, что на открытии выставки авторства украинской фотохудожницы Людмилы Азаровой и психолога Ларисы Пиляевой присутствовали временный поверенный в делах Украины в Венгрии Иштван Балог, заместитель мэра Будапешта Габор Керпель-Фрониус, мэр ІІІ района столицы доктор Ласло Киш и кинопродюсер.

Фото: hungary.mfa.gov.ua

Иштван Балог в своей речи отметил силу и несокрушимость украинских женщин, которые в условиях войны не только заботятся о семье и работают, но и защищают Украину на фронте. Кроме того, он рассказал о военных преступлениях, совершенных Россией против украинцев, в том числе и против женщин.

Фото: hungary.mfa.gov.ua

"Больше всего благодарим галерею Ersenyös Galéria, мэрию III района г. Будапешт (Обуда) и международную общественную организацию "Carpathian Platform" за организацию и проведение мероприятия, а мэрию Будапешта - за поддержку выставки", - говорится в сообщении.

Выставку можно посетить в галерее Ersenyös Galéria по адресу 1033 Budapest, Fő tér 2 до 28 августа (включительно).