"Это я": в Будапеште открыли фотовыставку, посвященную украинским женщинам во время войны
В столице Венгрии презентовали фотовыставку под названием "It's me", посвященную украинским женщинам в условиях российской агрессии
Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии.
Отмечается, что на открытии выставки авторства украинской фотохудожницы Людмилы Азаровой и психолога Ларисы Пиляевой присутствовали временный поверенный в делах Украины в Венгрии Иштван Балог, заместитель мэра Будапешта Габор Керпель-Фрониус, мэр ІІІ района столицы доктор Ласло Киш и кинопродюсер.
Фото: hungary.mfa.gov.ua
Иштван Балог в своей речи отметил силу и несокрушимость украинских женщин, которые в условиях войны не только заботятся о семье и работают, но и защищают Украину на фронте. Кроме того, он рассказал о военных преступлениях, совершенных Россией против украинцев, в том числе и против женщин.
Фото: hungary.mfa.gov.ua
"Больше всего благодарим галерею Ersenyös Galéria, мэрию III района г. Будапешт (Обуда) и международную общественную организацию "Carpathian Platform" за организацию и проведение мероприятия, а мэрию Будапешта - за поддержку выставки", - говорится в сообщении.
Выставку можно посетить в галерее Ersenyös Galéria по адресу 1033 Budapest, Fő tér 2 до 28 августа (включительно).
- В музее истории Киева 9 августа презентовали масштабную выставку "Моя история. 32 года Независимости", которая пройдет до 9 ноября. На ней представлены 32 артобъекта известных украинских художников современности, коллекции монет и марок за каждый год независимости Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.7Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное