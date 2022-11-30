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OPINION

Это второй фронт. Без преувеличения

Мирослава Барчук
30 ноября, 2022 среда
14:08
Мнение

Каждая яичница, пожаренная на свече, каждая голова, помытая холодной водой в офисном умывальнике, каждый киевский вечер тьмы – это акт сопротивления миллионов свободных людей стране-концлагерю и любым переговорам

Не знаю как вам, а мне сильно помогает терпеть эти ракеты/блэкауты/ ракеты одна очень очевиднач мысль. Которую, однако, часто себе повторяю.

(Сейчас будет немного пафоса, но в последнее время я не стыжусь).

По сути это второй фронт. Без преувеличения. Мой личный фронт в этой войне. Где мои герои и боги – энергетики, конечно.

Это второй фронт. Без преувеличения. Мой личный фронт в этой войне. Где мои герои и боги - энергетики, конечно

И вот насколько стойко, достойно и упорно я удержу строй (мы все удержим строй), зависит наша победа.

То есть буквально: каждая яичница, пожаренная на свече, каждая голова, помытая холодной водой в офисном умывальнике, каждый киевский вечер мрака — это не "страдания украинцев, которые могут прекратить украинская власть переговорами", Димон.

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Это акт сопротивления миллионов свободных людей стране-концлагерю и любым переговорам.

Все время вспоминаю, как точно и сильно почувствовал, прожил и сформулировал это.

Терпи, терпи — терпение тебя шлифует,

сотворит твой дух — и терпи, терпи.

Никто тебя с несчастья не спасет,

никто не собьет с собственной тропы.

На ней и стой, и строй — пока кончины,

пока мира и солнца – стой и стой.

Пусть путь — в рай, ад или плен —

все пройди и вынести сумей.

веди свой путь — тот, что твоим представился,

избравший тебя навеки век.

К нему с детства ты заповедался

к нему сам Господь тебя обрек.

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Об авторе. Мирослава Барчук, журналистка

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