Это второй фронт. Без преувеличения
Каждая яичница, пожаренная на свече, каждая голова, помытая холодной водой в офисном умывальнике, каждый киевский вечер тьмы – это акт сопротивления миллионов свободных людей стране-концлагерю и любым переговорам
Не знаю как вам, а мне сильно помогает терпеть эти ракеты/блэкауты/ ракеты одна очень очевиднач мысль. Которую, однако, часто себе повторяю.
(Сейчас будет немного пафоса, но в последнее время я не стыжусь).
По сути это второй фронт. Без преувеличения. Мой личный фронт в этой войне. Где мои герои и боги – энергетики, конечно.
Это второй фронт. Без преувеличения. Мой личный фронт в этой войне. Где мои герои и боги - энергетики, конечно
И вот насколько стойко, достойно и упорно я удержу строй (мы все удержим строй), зависит наша победа.
То есть буквально: каждая яичница, пожаренная на свече, каждая голова, помытая холодной водой в офисном умывальнике, каждый киевский вечер мрака — это не "страдания украинцев, которые могут прекратить украинская власть переговорами", Димон.
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Это акт сопротивления миллионов свободных людей стране-концлагерю и любым переговорам.
Все время вспоминаю, как точно и сильно почувствовал, прожил и сформулировал это.
Терпи, терпи — терпение тебя шлифует,
сотворит твой дух — и терпи, терпи.
Никто тебя с несчастья не спасет,
никто не собьет с собственной тропы.
На ней и стой, и строй — пока кончины,
пока мира и солнца – стой и стой.
Пусть путь — в рай, ад или плен —
все пройди и вынести сумей.
веди свой путь — тот, что твоим представился,
избравший тебя навеки век.
К нему с детства ты заповедался
к нему сам Господь тебя обрек.
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Об авторе. Мирослава Барчук, журналистка
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