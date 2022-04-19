Это вторая фаза войны, которая определит третью: Арестович назвал варианты развития событий после наступления россиян на Донбассе
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, по каким сценариям может разворачиваться война после наступления российской армии на Востоке Украины
Об этом он сказал на брифинге в офисе президента, передает Еспресо.TV.
Арестович назвал наступление россиян на Востоке Украины второй фазой войны.
"Она определит третью фазу, которая может идти по трем сценариям. Первый: россияне постараются стоять на месте, потратив все свои резервы. А это последние их оперативные резервы, которые там сейчас есть, и будут пытаться вести тактические действия по удержанию территории. Второй: они могут убраться с нашей территории. А третий – снова переход к мирным переговорам", - отметил советник главы ОП.
Он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что, если россияне добьют Мариуполь, мирных переговоров может и не быть.
"Тогда нашим главным направлением действий будет уничтожить противника, опираясь на западную помощь и на то, что россиянам брать помощь негде", - подытожил Арестович.
- На брифинге 18 апреля спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил , что российская армия завершила перегруппировку войск для атаки на Востоке Украины.
- В Генштабе ВСУ заявили, что в восточной операционной зоне боевых действий фиксируют признаки начала наступательной операции войск РФ.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что российская армия предприняла попытку наступления на Востоке Украины.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что российские войска начали наступление на Донбассе.
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