Это вторая фаза войны, которая определит третью: Арестович назвал варианты развития событий после наступления россиян на Донбассе

Об этом он сказал на брифинге в офисе президента, передает Еспресо.TV.



Арестович назвал наступление россиян на Востоке Украины второй фазой войны.



"Она определит третью фазу, которая может идти по трем сценариям. Первый: россияне постараются стоять на месте, потратив все свои резервы. А это последние их оперативные резервы, которые там сейчас есть, и будут пытаться вести тактические действия по удержанию территории. Второй: они могут убраться с нашей территории. А третий – снова переход к мирным переговорам", - отметил советник главы ОП.



Он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что, если россияне добьют Мариуполь, мирных переговоров может и не быть.



"Тогда нашим главным направлением действий будет уничтожить противника, опираясь на западную помощь и на то, что россиянам брать помощь негде", - подытожил Арестович.

На брифинге 18 апреля спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил , что российская армия завершила перегруппировку войск для атаки на Востоке Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в восточной операционной зоне боевых действий фиксируют признаки начала наступательной операции войск РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что российская армия предприняла попытку наступления на Востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский сказал, что российские войска начали наступление на Донбассе.