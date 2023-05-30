Видео общения Байдена из СМИ выложил журналист Алекс Рофоглу в Twitter.

На его вопрос, не пора ли предоставить Украине ракеты ATACMS после массированных российских атак на Киев, президент США ответил, что Белый дом продолжает рассмотрение этого вопроса.

"Это все еще в игре", – сказал Байден.

Он также отметил, что атаки на Киев не стали неожиданностью, поэтому США должны и дальше предоставлять Украине все необходимое.

"Это не неожиданно. Поэтому мы должны продолжать давать Украине все, что ей нужно", - подчеркнул Байден.