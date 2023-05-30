"Это все еще в игре": Байден ответил на вопрос, не пора ли предоставить Украине ракеты ATACMS после массированных ударов по Киеву
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет
Видео общения Байдена из СМИ выложил журналист Алекс Рофоглу в Twitter.
На его вопрос, не пора ли предоставить Украине ракеты ATACMS после массированных российских атак на Киев, президент США ответил, что Белый дом продолжает рассмотрение этого вопроса.
"Это все еще в игре", – сказал Байден.
Он также отметил, что атаки на Киев не стали неожиданностью, поэтому США должны и дальше предоставлять Украине все необходимое.
"Это не неожиданно. Поэтому мы должны продолжать давать Украине все, что ей нужно", - подчеркнул Байден.
- 1 апреля глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американцы пока не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS , но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.
- 26 мая конгрессмены США от обеих партий призвали Джо Байдена отправить в Украину ракеты ATACMS.
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