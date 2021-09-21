Это все, что ты умеешь: Джошуа поиздевался над Усиком перед чемпионским боем

Джошуа выложил видео, на котором он жонглирует мячами в тренировочном зале в Instagram.

Таким образом, британец сымитировал ролики Усика, который часто показывает, как он жонглирует при подготовке к поединкам.

"Все, что ты умеешь - это жонглировать", - написал Джошуа.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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